"No cumple la ley”: aprobación de central Los Maquis recibe críticas de organizaciones sociales

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén aprobó el proyecto de la central hidroeléctrica Los Maquis, una decisión que ha sido recibida con críticas y cuestionamientos por parte de organizaciones ciudadanas y ambientales.

Erwin Sandoval Gallardo, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, uno de los recurrentes, declaró que: “Lamentablemente no podemos sino disentir y cuestionar la decisión adoptada (…) en tanto es una decisión que no ha considerado suficientemente todas las observaciones que hemos vertido en el proceso y tampoco hace cumplir la ley”.

Sandoval sostuvo que, desde el primer día, han argumentado que el proyecto debió ser evaluado mediante un Estudio de Impacto Ambiental y no una Declaración, por estar emplazado en un área bajo protección oficial, un punto que fue ratificado por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia en 2021.

Ante la aprobación, Sandoval adelantó que recurrirán a la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y, eventualmente, nuevamente a los tribunales ambientales.

Desde la Red Los Maquis Libre, Cristóbal Weber, vecino afectado, expresó su desacuerdo con la resolución. Cuestionó la eficacia del proyecto, argumentando que el caudal de la cascada es insuficiente durante cinco a siete meses al año, lo que obligaría a seguir usando petróleo diésel.

Además, afirmó que “hacer funcionar la central Los Maquis tampoco nos traerá ningún beneficio a los vecinos de Puerto Guadal, la tarifa eléctrica no va a disminuir siquiera un peso. Todo va a seguir igual”.

Antecedentes legales del proyecto

El historial de la central Los Maquis ha estado marcado por disputas legales. La obra comenzó su construcción en 2019 sin haber ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), una situación que en su momento contó con el respaldo de las autoridades ambientales del gobierno anterior. Tras una acción legal, el Tercer Tribunal Ambiental ordenó en 2021 que el proyecto sí debía ser evaluado. Luego de un primer intento fallido de ingreso por parte de la empresa en 2023, el proceso que culminó con la aprobación de esta semana se inició en octubre de 2024.

Cabe señalar que la nota original no incluye la postura de la empresa titular del proyecto, de los miembros de la Comisión de Evaluación que votaron a favor ni del gobierno, que actualmente lidera la administración. Para una cobertura equilibrada, sería necesario incorporar sus argumentos sobre el cumplimiento normativo, la manera en que se habrían subsanado las observaciones y los beneficios energéticos que, desde su perspectiva, justifican la aprobación de la iniciativa.