Plebiscito a las AFP y retiro para cotizantes con menos de 20 millones: las propuestas previsionales de ME-O

Este jueves, en el comando de campaña de Marco Enríquez-Ominami, el candidato presidencial presentó la propuesta “Arquitectura soberana relacionada a los fondos de la AFP“.

Durante la instancia, el economista e integrante del comando de ME-O, Camilo Lagos, entregó detalles sobre el plan, el que fue recogido del movimiento NO+AFP y que busca liberar los fondos de pensiones para aquellos cotizantes que tengan menos de 20 millones de pesos en ahorros.

“¿Qué significan menos de 20 millones de ahorros? Una pensión de 100 mil pesos. 100 mil pesos que perfectamente te puede absorber un aumento en la Pensión Garantizada Universal (PGU)”, subrayó Lagos.

De acuerdo con el economista, la PGU, en tanto gasto fiscal, es mayor al monto que paga a las AFP. El Estado, señaló Lagos, hace un gasto de casi US$4.000 millones en pago de pensiones. Mientras, las AFP hacen un gasto de US$2.600 millones, menor a la recaudación por cotización anual de US$14 mil millones.

Por su parte, el abanderado presidencial destacó que su propuesta en materia previsional considera que la entrega de la Pensión Garantizada Universal para las mujeres sea a los 60 años, en vez de a los 65 actuales.

De acuerdo con Ominami, sus propuestas en materia de pensiones son únicas en relación a otras candidaturas, e incluso beneficiarían a los dueños de las AFP. “Soy el único candidato que ha hablado de las AFP. Estamos felices de ser la candidatura que denuncia y hace propuestas concretas. A las AFP les va encantar la primera y segunda medida porque la sacan barata. Les gustará a la candidata oficialista y a la derecha”, declaró.

El candidato también aseveró que de llegar a la presidencia no tocaría el sistema previsional de Fuerzas Armadas y Carabineros, pero trabajaría por una gradual transformación a un Sistema de Fondo Solidario, además de someter a plebiscito la existencia de las AFP.

Además, el candidato se refirió a su cierre de campaña a las 18.00 en la comuna de El Bosque. Señaló que se trataba de una propuesta que lo diferenciaba de otras candidaturas, por ser una “fiesta popular” con un escenario de 50 cm de alto, cerca de sus adherentes.