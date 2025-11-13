"Respetado en el país" y "reconocido internacionalmente": subsecretario Díaz destaca al Servel previo elecciones

A solo días de las elecciones presidenciales y parlamentarias en nuestro país, el Gobierno intensificó la campaña “Chile Vota Informado”, que consiste en una serie de medidas a implementarse para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a voto de la manera más óptima posible.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el subsecretario General de Gobierno, Erwin Díaz, entregó detalles acerca de la campaña y la información necesaria para votar este domingo 16 de noviembre. “El voto es obligatorio para todos los chilenos y chilenas. Las personas que no van a votar arriesgan multas que van desde las 0,5 UTM a 1,5 UTM. Esto es desde $35 mil pesos a $104 mil pesos”, recordó el subsecretario.

“Quiénes no pueden asistir a votar porque se encuentran a más de 200 kilómetros de distancia, nosotros les solicitamos que se excusen para que, cuando sean citados por el Juzgado de Policía local, puedan rendir esta excusa”, agregó respecto de las multas el subsecretario Díaz, siendo esta la única excusa aceptable por Carabineros.

En paralelo, también recordó el documento necesario para que los ciudadanos puedan ejercer su voto. “El único documento válido para votar es la cédula de identidad o pasaporte. No hay otro documento que permita votar”, recalcó, afirmando que el comprobante del Registro Civil que se entrega al momento de renovar carnet no sirve para estos efectos al “no tener una validez jurídica que le permita al presidente de mesa validar la elección”, aunque señaló que el carnet vencido hasta por un año sí sirve.

En caso de robo o incluso pérdida de los documentos, el subsecretario explicó que “la denuncia sirve para temas de la política de Estado y en este caso también va a servir ante una eventual situación en el Juzgado de Policía local”. “Si el mismo día de la elección perdió el carnet, tiene que ir a la comisaría. Si lo perdió el día antes, tiene que ir a la comisaría, porque esa excusa uno la presenta cuando uno pierde el documento”, insistió la autoridad.

Por otro lado, también reiteró el llamado hacia los empleadores en el caso de quienes deben trabajar durante la jornada de las elecciones. “En el caso de los vocales, como ya se publicó la lista definitiva, ellos tienen que cumplir aunque tengan que trabajar, los empleadores no les pueden descontar las remuneraciones y no pueden ejercer ninguna acción contra ellos por la labor que están cumpliendo. Si así ocurriese, tienen que hacer la denuncia respectiva ante la Dirección del Trabajo”, señaló.

“En el caso de las personas que son electores, tienen tres horas para ir a votar. Este es un derecho que está consagrado y por lo tanto si el empleador también les niega este derecho, tienen que denunciar ante la Dirección del Trabajo. Esto lo pueden hacer presencial, habrán funcionarios de turno, como también lo pueden hacer a través de la página web y ahí presentar la denuncia para que esa situación sea investigada. Los empleadores que no respeten esto arriesgan multas que pueden superar los $4 millones de pesos”, detalló el subsecretario.

Erwin Díaz enfrentó también las confusiones a raíz de las fake news en redes sociales y que entorpecen el proceso electoral. “Como Estado, como Gobierno, el Servicio Electoral específicamente, ha hecho un esfuerzo, primero en la regulación de la propaganda electoral que circula en las plataformas digitales. Por lo tanto, tienen que informar la propaganda que hacen los candidatos”, indicó.

En tanto, la autoridad defendió el rol del Servel en los procesos electorales: “El Servicio Electoral es un órgano respetado en el país, pero reconocido también en el mundo. Nuestro sistema electoral, que es con lápiz y papel, no tenemos un sistema eléctrico, es muy respetado y seguido por otras naciones en cuanto al nivel de certeza que tiene y seguridad”.