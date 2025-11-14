Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 19 de febrero de 2026


A los 72 años fallece el extécnico de la selección chilena Xabier Azkargorta

El español dirigió a la Roja entre 1995 y 1996 luego de un exitoso paso por Bolivia, su gestión estuvo marcada por los malos resultados y dejó la banca de la selección al inicio del proceso rumbo a Francia 98.

Deportes

Luto en el mundo del fútbol. Este viernes se dio a conocer el fallecimiento, a los 72 años, del español Xabier Azkargorta, ex técnico de la Selección chilena.

El otrora estratego estaba complicado de salud y en esta jornada el Bolívar, donde tuvo un exitoso paso, anunció la noticia de su muerte.

“Partió Xavier Azkargorta, un nombre grabado para siempre en la historia del deporte boliviano. El hombre que llevó a nuestra Selección al Mundial 1994“, publicó el conjunto altiplánico.

El DT asumió la Roja entre 1995 y 1996, tras llevar a Bolivia al Mundial de Estados Unidos 1994, y dirigió al combinado nacional rumbo a la cita planetaria de Francia 1998. Sin embargo, en el conjunto criollo duró muy poco y apenas dirigió 18 partidos, con un registro de nueve triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.

Su salida de la Selección chilena se dio tras el empate 1-1 frente a Venezuela en junio de 1996, por la primera fecha del proceso eliminatorio.

