Caso Muñeca Bielorrusa: Corte Suprema abre sumario contra el ministro Simpertigue

Un viaje a Europa con Eduardo Lagos —imputado en la causa— generó alerta de ante la posibilidad de que el magistrado hubiera recibido una coima de Belaz Movitec, para favorecer a la empresa durante litigios contra Codelco.

Justicia

El Pleno de la Corte Suprema resolvió iniciar un sumario administrativo en contra de su ministro Diego Simpertigue, luego de que un reportaje del medio Reportea lo relacionara con el caso de corrupción judicial denominado “Muñeca bielorrusa”.

Según publicó dicho medio, el magistrado realizó un viaje por Europa en compañía de Eduardo Lagos, uno de los imputados en la causa, poco después de que se resolvieran los recursos de Belaz Movitec, empresa a la que Simpertigue había favorecido con su voto en dos oportunidades durante sus litigios contra Codelco.

Este nuevo antecedente generó alerta ante la posibilidad de que el ministro hubiera recibido una coima bielorrusa, de manera similar a lo que, según la Fiscalía, habría ocurrido con Ángela Vivanco, a cambio de beneficiar a la compañía internacional.

La determinación adoptada por el máximo tribunal este viernes conlleva que el fiscal judicial debe evaluar si Simpertigue —quien se ausentó de la breve sesión plenaria de hoy— incurrió en alguna falta que afecte sus deberes judiciales.

En días recientes, el Colegio de Abogados de Chile calificó este nuevo dato como “gravísimo” y exhortó a la Suprema a que, “en aras de la idoneidad, simetría e igualdad, abra un cuaderno de investigación”, tal como se hizo previamente con Vivanco, lo que finalmente resultó en su expulsión.

Por su parte, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien está a cargo de la investigación de la trama, señaló que dicho antecedente podría justificar la apertura de una nueva arista, aunque aclaró que “el fiscal nacional (Ángel Valencia) es quien tiene que decidir el destino de esa causa”.

