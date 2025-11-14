Colonia Dignidad: organización de DDHH acusa riesgo para expropiación por retrasos y posible gobierno de derecha

La presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Margarita Romero, expresó preocupación por el estado en que va la expropiación del ex cónclave alemán.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la dirigenta aseguró que ya han pasado cuatro meses desde que el Gobierno firmó el decreto de expropiación, pero que pese a ello, no se ha avanzado “en forma adecuada, en relación a las etapas que tiene que cumplir la expropiación”.

“La primera etapa es la tasación, que se hace por el Serviu del Maule. El Serviu aún no ha avanzado en esta tarea y nuestra Asociación pidió la información a través de transparencia. Recibimos una respuesta ayer que está firmada por la directora del Serviu y allí se señala que a la fecha no se ha designado la comisión de peritos tasadores, lo que significa un grave atraso en este proceso, limitando los tiempos para que se concrete la expropiación”, detalló.

“Para nosotros es una enorme preocupación que esto se haya dilatado hasta hoy día y que ni siquiera estemos cumpliendo con la primera etapa que significa la expropiación, que es la de tasar los terrenos”, remarcó.

Consultada sobre los motivos que podrían explicar este retraso, Romero comentó que hay una resistencia de los propietarios actuales de Colonia Dignidad para abandonar el lugar. Sin embargo, recalcó que en este momento, el principal problema es “el sistema administrativo con el que nosotros contamos y correspondería a las autoridades hacer la investigación, de dónde han estado las piedras de tope para no poder avanzar”.

“Este es un mandato presidencial, es una voluntad política del Gobierno de expropiar, así lo señaló el Presidente cuando lo anunció, pero ha pasado un año y medio y todavía no cumplimos la primera etapa. Entonces, las autoridades tienen que investigar lo que está sucediendo al interior, pero además tienen que exigir que las funciones se realicen, que este mandato se ejecute. Estamos con los tiempos muy limitados para que se concretice la expropiación”, advirtió.

Justamente, requerida sobre si le preocupa que ahora asuma un gobierno de derecha y que no se concrete la expropiación, Romero afirmó que aquello sí podría ser un problema.

“La agenda de algunos candidatos está marcada por el negacionismo y por propuestas que son inaceptables. Hay una candidata que habla de venganza cuando estamos hablando de búsqueda de víctimas de desaparición forzada, que es el trabajo que está haciendo el Plan Nacional de Búsqueda, y eso (puede) cambiar radicalmente en caso de que ella fuera elegida. Hay otros dos candidatos que hablan de indultar a criminales de lesa humanidad, es decir, de los crímenes más horrorosos cometidos en Chile durante la dictadura civil militar y que son personas que están condenadas a cientos de años de prisión por sus crímenes. Entonces sí que es muy preocupante”, dijo.

De todas maneras, la presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad sostuvo que, pese a los retrasos, aún existe un margen de tiempo para actuar, pero enfatizó en la necesidad de acelerar los trámites de inmediato. Su expectativa es que la tasación se concrete en enero, dejando febrero como plazo para ejecutar la expropiación misma.