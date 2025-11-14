Contempla inversión de 2,4 billones de pesos: Gobierno firma histórico Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas

El Presidente Gabriel Boric firmó este viernes en Punta Arenas el nuevo Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) 2025-2035 para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, una iniciativa construida de manera participativa y que contempla una inversión de más de $2,4 billones de pesos en proyectos destinados a infraestructura, servicios básicos, conectividad, salud y educación.

La ceremonia se realizó en la Junta de Vecinos Nelda Panicucci. En el lugar estuvieron presentes la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; el gobernador regional, Jorge Flies; el delegado presidencial, José Ruiz; y las alcaldesas y alcaldes de la zona.

Los PEZDE tienen su origen en 2014 y fueron concebidos como una medida transitoria y extraordinaria. En aquel año se emitieron decretos para las regiones de Arica y Parinacota, Aysén, y Magallanes y la Antártica Chilena. Luego, en 2015, se incorporó un plan para la provincia de Palena y la comuna de Cochamó de la Región de Los Lagos.

En mayo de 2022, en la Región de Magallanes, el Jefe de Estado se comprometió a dar continuidad a este plan a través de un instrumento permanente. En 2023 se aprobó el decreto que estableció la Política Nacional de Zonas Extremas y este marco normativo definió nuevos territorios a ser intervenidos: la zona extrema de la Región de Tarapacá y los territorios especiales de Rapa Nui y el Archipiélago de Juan Fernández.

En la actividad, el Presidente Boric remarcó que el PEDZE se elaboró desde la región y con amplia participación ciudadana. “El Plan de Desarrollo de Zonas Extremas se construyó desde acá (…) Durante mucho tiempo vi cómo se tomaban decisiones desde Santiago sin entender las necesidades locales”, dijo.

El Mandatario destacó que convertir este instrumento en política pública permanente “significa un salto adelante en infraestructura y calidad de vida”, especialmente en territorios históricamente postergados. Además, cuestionó los criterios tradicionales con que se rechazaban iniciativas regionales.

“Durante mucho tiempo nos decían que no se podían hacer proyectos porque tenían baja rentabilidad social. ¿Quién determina lo que es rentable para un pueblo que hace soberanía en los rincones más recónditos del país?”, planteó.

Por su parte, el gobernador regional Jorge Flies calificó la jornada como histórica para la región y valoró la continuidad de la política. “Este es un día especial para la Región de Magallanes (…) Esta política de zona extrema le cambia la vida a la gente”, señaló.

Asimismo, reconoció que esto representa “un gran instrumento de descentralización, porque la decisión de inversión se hace en las regiones, con nuestros consejos comunales, alcaldes y comunidades”.

El plan incorpora proyectos emblemáticos como el Centro Antártico Internacional, nuevos CESFAM en Punta Arenas y Puerto Natales, ampliación de redes de electricidad y agua potable, renovación del gasoducto hacia Natales, nuevos rellenos sanitarios, rutas estratégicas en Tierra del Fuego, infraestructura deportiva y espacios culturales.

“En todos estos ámbitos estamos avanzando para construir una región conectada, segura y con mejor calidad de vida”, afirmó Flies.

En tanto, la subsecretaria Francisca Perales valoró la firma de la política “porque el rol que le corresponde hacer a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a través del Ministerio del Interior, es promover el desarrollo en los distintos lugares del país y particularmente hacerse cargo de brechas sociales importantes para la ciudadanía”.

El Jefe de Estado sostuvo que el compromiso del Gobierno es asegurar las condiciones para que los proyectos se concreten. “El Estado está haciendo su pega, poniendo las lucas. Depende ahora de los magallánicos y magallánicas, y en particular de sus autoridades, generar los proyectos y que la ciudadanía se sienta parte de este motor de desarrollo“, concluyó.