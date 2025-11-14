Desbordes acusa a la Defensoría de la Niñez de impedir el uso de Aula Segura en el INBA

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó la postura del Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, luego de que este presentara una Acción de Tutela Administrativa para “frenar” la aplicación de la Ley Aula Segura en el Internado Nacional Barros Arana (INBA). La medida, ingresada ante la SEREMI de Desarrollo Social y Familia de la Región Metropolitana, acusa presuntas vulneraciones a los derechos de estudiantes e incluye observaciones al rector del establecimiento, Gonzalo Saavedra, y a la directora de Educación Municipal, Pilar Sazo.

Uno de los puntos que generó mayor controversia es el cuestionamiento directo al uso de Aula Segura y del Reglamento Interno del INBA. Según la Defensoría de la Niñez, estas herramientas estarían siendo aplicadas con un enfoque punitivo, desincentivando la organización estudiantil en lugar de privilegiar medidas pedagógicas. El oficio plantea que las sanciones podrían constituir una vulneración de derechos.

Frente a esta postura, el alcalde Desbordes acusó a Quesille de “obstaculizar” la labor municipal y priorizar a quienes generan desórdenes por sobre la comunidad educativa. “Tengo un solo problema, que el Defensor de la Niñez constantemente está entorpeciendo nuestro trabajo y le interesa más defender al que provoca el desorden que a la comunidad toda que necesita estudiar”, señaló.

“Nuevamente el Defensor de la Niñez interpone alguna acción que busca que no apliquemos la Ley Aula Segura. Yo lamento que esté del lado de quienes están con la violencia y no de la mayoría de los estudiantes y de las familias que necesitan que esos colegios funcionen”, afirmó. Lo anterior, asegurando que las medidas de control han sido acordadas con las comunidades educativas y respaldadas por apoderados.

Desbordes advirtió además que los episodios de violencia están impactando gravemente en la matrícula de los establecimientos. En el caso del INBA, indicó que, pese a contar con 2 mil vacantes, actualmente solo 200 estudiantes están matriculados. “La enorme mayoría de los estudiantes no están en una lógica violenta. La enorme mayoría lo único que quiere es estudiar”, sostuvo.

Las declaraciones se producen tras los incidentes registrados el viernes en el Instituto Nacional, donde una bomba molotov arrojada por encapuchados cayó en la sala de profesores. Así, el alcalde afirmó que el municipio está aplicando medidas inéditas en el Instituto Nacional, el INBA y el Liceo Barros Borgoño, entre ellas el refuerzo de personal, instalación de cámaras y presentación de querellas nominativas.

Finalmente, Desbordes manifestó que respeta el derecho a manifestarse, pero insistió en que las protestas deben ser pacíficas. A su juicio, detrás de los hechos violentos existe una estructura más amplia que excede a los estudiantes. “Esto debe hacerse de manera pacífica; esta es una acción en donde hay una estructura mucho mayor que solo los estudiantes”, concluyó.