División de Organizaciones Sociales invita a participar de la Consulta Ciudadana "Territorios Organizados”

La División de Organizaciones Sociales (DOS) lanzó este jueves 13 de noviembre la Consulta Ciudadana “Territorios Organizados”, dirigida tanto a las dirigencias sociales como a la ciudadanía en general, que se extenderá hasta el 13 de diciembre.

La consulta busca conocer las opiniones de la comunidad en torno a propuestas surgidas en distintos espacios públicos, académicos y organizacionales para la modernización de la ley 19.418, que regula las Juntas de Vecinos y otras organizaciones comunitarias.

Estas propuestas principalmente se enfocan en materias de fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión pública a nivel local.

El objetivo de este trabajo es recoger y sistematizar la información recabada referente a aspectos específicos de la mencionada ley y sobre la relación de las Juntas de Vecinos y otras entidades comunitarias con otros actores relevantes.

La consulta se realizará de manera virtual a través de un formulario y estará a disposición de la ciudadanía en nuestro sitio web organizacionessociales.gob.cl, donde habrá un banner que dirige al formulario de la encuesta.

La Consulta Ciudadana estará disponible hasta el 13 de diciembre, para acceder a ella haz click aquí.

¿De qué se trata la Ley 19.418?

Regula las Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias en Chile, estableciendo normas sobre su constitución, funcionamiento, derechos y obligaciones. Su objetivo es otorgar un marco legal para que estas organizaciones puedan constituirse, tener personalidad jurídica, y representar a los vecinos en asuntos que les afecten, colaborando con las municipalidades y otros organismos públicos.