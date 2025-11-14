EEUU anuncia la operación Lanza del Sur contra "narcoterroristas" en el Caribe

“Hoy anuncio la Operación LANZA DEL SUR. Dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y @SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente”, sostuvo este jueves el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en una publicación en X. “El Hemisferio Occidental es el vecindario de Estados Unidos – y lo protegeremos”, indicó.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) es el comando de combate militar estadounidense que abarca 31 países de América del Sur, América Central y el Caribe. Hegseth no dio detalles concretos sobre el operativo Lanza del Sur, aunque afirmó será coordinado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur.

Aunque no se aclara, el nombre Lanza del Sur podría englobar el creciente despliegue militar que EE.UU. mantiene en el Caribe, que incluye al mayor portaaviones del mundo, el Gerald R. Ford, frente a la costa venezolana, desde este verano. El portaaviones Gerald Ford, con su flotilla adyacente de barcos, se une a los seis navíos ya presentes en el Caribe y a otro en el Pacífico.

El tema venezolano

Venezuela es “un régimen ilegítimo, básicamente una organización de narcotráfico que se ha adueñado del poder”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, el miércoles al finalizar una cumbre ministerial del G7 en Canadá. “Pero miren, esto es una operación antidrogas. Y si dejan de enviar barcos con drogas, no habrá ningún problema”, añadió.

El propio presidente Donald Trump fue ambivalente en una reciente entrevista televisiva, al asegurar que no tenía intención de ir a la guerra contra Caracas. Pero luego, al ser preguntado sobre si le parecía que los días del presidente Nicolás Maduro en el poder estaban contados, respondió: “Yo diría que sí”.

La veintena de ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas provocaron por el momento un mínimo de 76 muertos. Trump indicó que en el horizonte se preparan ataques terrestres, además de sugerir que la CIA ya podría estar operando en la región.