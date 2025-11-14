Elecciones presidenciales y parlamentarias: una mirada desde la violencia hacia las mujeres

En los últimos debates presidenciales, es posible hacer una lectura de los discursos que emiten las y los candidatos que están dirigidos al electorado femenino. Somos más de la mitad de la población y como grupo demográfico hemos sido decisivas en elecciones recientes; también podríamos serlo este domingo 16 de noviembre en la elección que enfrenta a ocho candidatas y candidatos presidenciales.

Hemos afirmado reiteradamente que los crímenes de violencia hacia las mujeres son crímenes de poder, tales como abuso sexual, femicidio, violación, entre otras manifestaciones extremas de la violencia, y que afectan marcadamente a las mujeres; cabe preguntarse por las propuestas de candidatos y candidatas.

Impresiona negativamente que los diagnósticos sobre la violencia hacia las mujeres sean tan dispares, fragmentados y en algunos casos basados en la sospecha. El desarrollo de iniciativas que tiendan a erradicar la violencia hacia mujeres tienen que ver sobre todo con la prevención. Sabemos que hay avances en términos de atención, sin embargo, no queremos que las mujeres tengan que atravesar por situaciones de violencia, queremos evitar que eso pase. Para ello, es fundamental comprender cuál es el rol que tienen los gobiernos locales, las organizaciones de mujeres, feministas, y de diversidades y disidencias sexogenéricas, el gobierno central, el levantamiento de estadísticas e indicadores de género, la facilitación de las denuncias, la comunicación con enfoque de derechos, la escucha activa a las familias de mujeres víctimas de femicidio o desaparición, la capacitación efectiva a funcionarias y funcionarios públicos, especialmente quienes participan en la atención de quienes buscan ayuda, la supervisión en la aplicación de las leyes, la creación de convenios interinstitucionales, entre otras medidas. A continuación se analizarán las propuestas programáticas de las y los candidatos presidenciales, desde un enfoque de derechos humanos de las mujeres y la promoción de vidas libres de violencia.

Parisi: Violencia económica y acusaciones de acoso sexual.

Con Franco Parisi, surge una cuestión previa: conocemos desde hace mucho tiempo que mantuvo una deuda millonaria de pensión de alimentos que decidió repactar tras años de no pago, lo cual es una forma de violencia económica. También sabemos que fue despedido de dos universidades en Estados Unidos, por haber acosado sexualmente a estudiantes. Al indagar en su programa, vemos que se basa en supuestos de sospecha hacia mujeres, denunciantes de violencia sexual, y tribunales que fallan en función de la protección de niños, niñas y adolescentes. El candidato Parisi sabe que su nicho fuerte son varones que se sienten “damnificados” por los avances en materia de derechos de las mujeres, por la instalación de conceptos, ideas y derechos obtenidos luego de décadas de lucha y generaciones de mujeres, por lo que el candidato se asocia con organizaciones como el Centro Jurídico de Hombres Maltratados y Fundación Crianza Compartida.

Por otro lado, propone el “reconocimiento legal a la alienación parental”, cuestión que está ampliamente documentada como un pseudoconcepto mediante el cual se profundiza la violencia hacia las mujeres. Las teorías propuestas carecen de rigor empírico, pero de lo que sí existe evidencia es de qué argumentos basados en la “alienación parental” retrasan los procesos de justicia para las mujeres, sus hijos, hijas e hijes. Parisi busca desarrollar propuestas mediante inteligencia artificial, como dice en distintos puntos de su programa, lo cual no es más que un voladero de luces, pues previo a proponer soluciones tecnológicas, es preciso que se tenga claridad y evidencia para construir diagnósticos sobre los problemas, basados en la evidencia y que se sostenga en una mirada integral.

⁠Jeannette Jara: refuerzo de la institucionalidad existente

Lo que se observa es un reforzamiento de la oferta programática existente, puntualmente en residencias transitorias, los Centros de Atención Especializada en Violencias de Género, programa De 4 a 7, e iniciativas para el fortalecimiento de la autonomía económica. Una novedad interesante está en el área de la salud, en la que se menciona que se reforzará el trabajo en patologías típicamente femeninas y de poca cobertura. Otra innovación es el Sernameg móvil (un furgón adaptado con el cual se despliegan operativos de atención en lugares apartados o para realizar promoción de derechos), cuestión que otros servicios han desarrollado desde hace muchos años. No obstante, plantea ampliar cobertura para programas que no necesariamente están evaluados positivamente o de los cuales todavía no se puede recoger evidencia sobre su efectividad. Además, si bien hoy indica que se abre a dialogar sobre la despenalización del aborto, ha vacilado a lo largo de su candidatura sobre el tema, tratándolo como un asunto “valórico”, en lugar de una perspectiva de derechos o de políticas públicas.

ME-O: Sin propuestas específicas

Marco Enríquez-Ominami no tiene un punto específico para las mujeres. Las mujeres en su programa son dueñas de casa, cuidadoras y víctimas en el ámbito de las migraciones.

⁠Kast y Kaiser: la amenaza concreta de la ultraderecha

Tal como en otros países del continente, Johannes Kaiser ha tomado la bandera de la “batalla cultural” en la cual las feministas, por alguna razón, tenemos la culpa de la erosión de los vínculos familiares y sociales. Prevalece una visión de las mujeres como madres, pero no dice cómo hará de Chile “el mejor país para ser mamá”. Señala que así podremos conciliar el rol materno con el empleo asalariado, sugiriendo profundizar en la flexibilización y precarización laboral. Curioso, pues hace algunos años su visión sobre las feministas, era de responsabilizarnos por los males que aquejan a las mujeres, especialmente los delitos sexuales.

Similar a Kaiser, José Antonio Kast también considera que la izquierda ha exacerbado el enfrentamiento entre hombres y mujeres, desconociendo la existencia de un sistema patriarcal que ha otorgado privilegios durante siglos a los varones, especialmente aquellos que se le parecen: blancos, en posiciones de poder y conservadores. Al igual que Kaiser, propone medidas para flexibilizar el trabajo de las mujeres, y también hay una postura en la que el rol preponderante de las mujeres es el de madres. No obstante, tiene identificada una debilidad del sistema actual: que las mujeres que llegan a una residencia transitoria sólo pueden hacerlo con sus hijos e hijas de 13 años o menos.

Por cierto, su fama lo precede. En 2007, Kast interpuso un recurso frente al Tribunal Constitucional, junto a 36 diputados, para evitar la distribución de la píldora del día después (anticoncepción de emergencia). En 2008 el Tribunal aceptó la tesis presentada, indicando que la píldora podría ser abortiva. Durante décadas, desde su posición como parlamentario se dedicó a impedir los avances en los derechos de las mujeres y disidencias sexuales. Su programa anterior era mucho más radical en temas como el aborto, adopción homoparental y reivindicación de la objeción de consciencia. También en 2021 planteó eliminar el Ministerio de la Mujer, sin embargo, reculó debido a la controversia que provocó.

Eduardo Artés: Refuerzo del punitivismo penal

La mirada de la situación de las mujeres es más estructural que en otras propuestas, sin embargo, sería tan cuantioso de implementar la serie de medidas que sugiere (postnatal de dos años, renta mensual a dueñas de casa, entre otras), que inevitablemente la lectura gira hacia el sistema tributario, el gasto social, el carácter neoliberal del Estado y cuestiones estructurales. No obstante, algunos puntos no se ven tan lejos de las soluciones propuestas por la derecha, como trabajos parciales para mujeres y que así no descuiden la crianza de sus hijos. Finalmente, refuerza el punitivismo hacia femicidas y agresores sexuales, proponiendo cuestiones extremas como la pena de muerte, lo cual es éticamente cuestionable, pues es contrario a los derechos humanos.

Evelyn ⁠Matthei: Mujeres como madres

Las mujeres tienen el rol de madres y trabajadoras emprendedoras; y además se las refuerza como cuidadoras. Al igual que Jara, aborda algunos refuerzos a programas que ya existen. Ofrece, además, algún tipo de solución tecnológica, lo que no va a precedido por algún análisis sobre el carácter estructural de la violencia hacia las mujeres, es decir, primero dio una solución, pero no ha pensado en el problema.

Harold Mayne-Nicholls: Consideración programática

El último candidato en la papeleta, Harold Mayne-Nicholls tiene un apartado específico para “Agenda de género y prevención de la violencia contra las mujeres”, en el cual se refuerzan iniciativas ya existentes, además de señalar que se incorporarán medidas de promoción de la paternidad, para que los padres se involucren en la crianza. Por supuesto, también habla de incrementar la participación de niñas y mujeres en actividades deportivas.

Agresores de mujeres fuera de cargos públicos

Por último, es preocupante que personas como Mario Gierke, Cosme Mellado y Francisco Pulgar estén participando como candidatos al Congreso Nacional. Los tres enfrentan acusaciones de naturaleza similar: violencia intrafamiliar, abuso sexual, y violaciones reiteradas contra menor de 14 años, respectivamente. Todos ellos han sido avalados por sus colectividades políticas y el sistema electoral, que permite que se presenten, compitan, e incluso sean electos. Afirmamos que los agresores de mujeres no deben ejercer cargos públicos.

Los derechos de las mujeres son un imperativo para todos los gobiernos de cualquier inclinación política. No obstante, hay propuestas muy distintas, con peligros reales de retroceder en los derechos alcanzados. El recorte de gasto social perjudica directamente las propias iniciativas que las y los candidatos dicen que impulsarían. Los modelos autoritarios de la región ofrecen soluciones simplistas a problemas complejos, que es lo que sugieren los programas de ultraderecha. El derecho a vivir vidas libres de violencia todavía está por construirse; no se puede perseguir soluciones facilistas (como algunas soluciones tecnológicas o punitivas) sin abordar en toda su complejidad la violencia hacia las mujeres, las niñas y las diversidades sexogenéricas, que somos quienes vivimos la violencia patriarcal y sus manifestaciones en todos los ámbitos de la vida.

Ofrecer una visión sobre el problema, análisis basados en evidencia y propuestas con enfoque de derechos son aspectos mínimos que quienes aspiran a dirigir el Poder Ejecutivo e integrar el Legislativo debieran desarrollar a conciencia, teniendo en cuenta el conocimiento acumulado en la materia.