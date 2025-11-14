Evelyn Matthei sobre la foto de la unidad con Kast y Kaiser: "Al 95% de los chilenos le importa un pito"

Este viernes, la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se reunió junto a brigadistas de su campaña para agradecerles por el trabajo realizado. En el encuentro, se refirió a la relevancia de la foto de la unidad entre la oposición cuando se conozca quien pasará a la segunda vuelta presidencial este domingo.

La aspirante a La Moneda reconoció que “muchas veces todos estos símbolos son súper importantes para los que están metidos en política todos los días”, pero “para la persona que no está metida, que es la inmensa mayoría, lo que quieren es que alguien se haga cargo de sus dolores”.

En concreto, la candidata apuntó a la fotografía con sus contendores, José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Nacional Libertario), una vez conocidos los resultados: “Las fotos o no fotos, perdónenme, pero al 95% de los chilenos le importa un pito”.

Por otro lado, Matthei desestimó los rumores de que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, le habría restado el apoyo a su candidatura debido a que estuvo ausente en el cierre de campaña del jueves en el Estadio Santa Laura.

“Creo que está enfermo. Mandó un saludo. Mario es mi amigo. Que nadie vaya a creer que podría estar en otro lado. Hemos sido amigos durante 10 años. Nos hemos apoyado mutuamente”, explicó.