Ex cárcel de Punta Peuco recibe al primer reo común: fue condenado a 15 años por violación

El primer interno por delito común ingresó al Centro Penitenciario de Tiltil pasadas las 23.00 horas del jueves, marcando el inicio efectivo de la reconversión impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Hasta hace una semana, este recinto funcionaba como Punta Peuco y albergaba en exclusiva a exagentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con el diario La Tercera, el condenado es Clemente Espinoza Fuentes, un ciudadano chileno de 75 años. Espinoza fue sentenciado en 2012 a 15 años de prisión por el delito de violación de una menor de 14 años y cumplía su condena en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, conocido también como la exPenitenciaría. Según los registros penitenciarios, el interno mantiene buena conducta y está catalogado como un reo de bajo compromiso delictual.

Este histórico traslado se produce mientras en el recinto se realizan una serie de obras para su adaptación como cárcel común. Entre las modificaciones más relevantes se cuenta la construcción de una nueva estructura para visitas, oficinas de vigilancia y dependencias técnicas, sumado a la adecuación de las condiciones internas para equipararlas al estándar del sistema penitenciario. La proyección inicial es habilitar cupo para 32 personas sentenciadas por delitos comunes en una primera etapa.

No obstante, la reconversión ha generado tensión. Los antiguos internos interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Santiago, el cual fue declarado inadmisible. En paralelo, el alcalde de Tiltil, César Mena, comunicó que emprenderá acciones legales contra la medida. Pese a la controversia, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ha respaldado firmemente la decisión, subrayando que cuenta con el control de legalidad de la Contraloría y que el objetivo es poner fin al carácter especial que históricamente tuvo Punta Peuco.