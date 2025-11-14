INDH realizará jornada clave para enfrentar el ciberacoso y las violencias digitales en Sala Master

Este miércoles 19 de noviembre, desde las 9 hasta las 13 horas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) convocará una jornada junto a comunidades educativas con el propósito de conocer, reflexionar, dialogar e intercambiar experiencias sobre el ciberacoso.

El encuentro, que se desarrollará en la Sala Master de la Universidad de Chile, será la culminación de la iniciativa con la que el INDH invitó a comunidades del país para dar a conocer experiencias con el fin de prevenir y atender la problemática. Al mismo tiempo, es un paso para el trabajo conjunto en cuanto a las violencias y derechos digitales. La convocatoria es abierta y sólo requiere inscribirse previamente en este enlace.

En la jornada participarán la superintendenta de Educación, Loreto Orellana; la representante de la Fundación Datos Protegidos, Patricia Peña; la representante de Amaranta ONG, Karen Vergara y Emanuel Pacheco con Leli Zamorano, de Fundación Summer. Junto a ellas se presentarán las iniciativas de las escuelas seleccionadas: la Escuela República de Francia de Arica y el Colegio Bulnes de Iquique, además de otras comunidades educativas.

Mediante exposiciones cortas y dinámicas, se dará pie a diálogos para pensar en conjunto “¿Qué hacemos contra el ciberacoso? Además, se presentarán iniciativas exitosas, como el rap y música urbana de Creo de Creer y Crear, dúo que trabaja la convivencia escolar desde la música.

Al comentar la inspiración de esta jornada, el director del INDH, Yerko Ljubetic, recordó que: “Las redes y las plataformas digitales forman cada vez más parte de nuestras vidas, como les pasa también a muchos niños, niñas y adolescentes. Se trata de un mundo que ofrece oportunidades, pero que tiene riesgos como el ciberacoso o el bullying cibernético. Por eso como INDH quisimos desarrollar un repositorio, donde todas las personas que conocen buenas prácticas para prevenir o evitar el ciberacoso, puedan compartirlas con otras personas, de modo de tener más posibilidad de hacer del espacio virtual un mundo con menos riesgos y más seguridad”.

En el siguiente enlace está disponible el detalle de las personas confirmadas, el formulario de inscripción y más información: https://ciudadano.indh.cl/ciberacoso/