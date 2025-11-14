Lanza del Sur: el regreso de la Doctrina Monroe, con Venezuela y México en la mira

“El Hemisferio Occidental es el vecindario de Estados Unidos y lo protegeremos”. Con esa frase, contundente y cargada de ecos históricos, el secretario del recientemente renombrado Departamento de Guerra, Pete Hegseth, anunció oficialmente la operación “Southern Spear”, o “Lanza del Sur”, un plan que la Casa Blanca presenta como una ofensiva contra el narcotráfico en el continente, pero que en el fondo esconde la vieja consigna de la Doctrina Monroe, aquella que, durante décadas, definió a América Latina como el “patio trasero” de Washington.

A través de su cuenta en X, Hegseth aseguró que la operación busca “defender nuestra patria, expulsar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y proteger a nuestra gente de las drogas que la están matando”. Sin embargo, pese a la fuerza del mensaje, los detalles fueron mínimos. La misión estará dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur, encargado de supervisar las operaciones militares estadounidenses en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

La justificación es la misma que sostiene el masivo despliegue naval estadounidense que opera en el Caribe, un despliegue que se amplió con la llegada del portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, posicionado frente a las costas venezolanas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó este mensaje tras participar en una reunión del G7 en Canadá. Según Rubio, el objetivo operativo es frenar el flujo de drogas mediante acciones directas contra “narcoterroristas organizados”. Además, aseguró que el presidente Trump autorizó plenamente estas operaciones que “ya están en curso”.

La presencia del Gerald R. Ford no es un gesto aislado. Forma parte de un paquete más amplio de acciones en Sudamérica, ejercicios militares cerca de Venezuela, operaciones autorizadas de la CIA dentro del país y ataques a embarcaciones sospechosas en el Caribe y en el Pacífico oriental. Ataques que acumulan más de 75 muertos, de acuerdo a cifras oficiales.

En esa misma línea, Rubio declaró que Venezuela es “un régimen ilegítimo, básicamente una organización de narcotráfico que se ha adueñado del poder”. “Si dejan de enviar barcos con drogas, no habrá ningún problema”, añadió.

El presidente Trump ha mostrado señales contradictorias en esta materia. En una reciente entrevista televisiva declaró no tener intención de ir a la guerra con Caracas. Pero cuando Rubio fue consultado sobre si los días de Nicolás Maduro estaban contados, respondió: “Yo diría que sí”.

Caracas, por su parte, anunció una movilización masiva de tropas y civiles, cerca de 200 mil efectivos están desplegados ante un eventual escenario de guerra. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, detalló que recursos aéreos, navales, terrestres y sistemas de misiles participaron de ejercicios de preparación para enfrentar, según sus palabras, “amenazas imperialistas”.

Nicolás Maduro, aunque ha insistido en llamar a la paz y a retomar el diálogo con Donald Trump, advirtió que cualquier agresión militar estadounidense tendrá “respuestas incalculables”.

Mientras tanto, otro actor intenta entrar al tablero, Rusia que ha comenzado a enviar asistencia militar a Venezuela y ha emitido advertencias a Washington. Pero su margen real es limitado. El Kremlin enfrenta su propia guerra en Ucrania y si no logró sostener a Bashar al-Assad en Siria —un escenario más estratégico y geográficamente cercano—, aún más difícil sería sostener a Maduro en un país mucho más distante y situado prácticamente en el radio directo de influencia de Estados Unidos.

No obstante, Venezuela no es el único país al que le han incomodado las acciones de Estados Unidos. En Colombia, el presidente Gustavo Petro —recién sancionado por Washington bajo acusaciones de colaborar con el narcotráfico— anunció inicialmente la suspensión del intercambio de inteligencia con Estados Unidos. Días después, moderó su postura y condicionó la cooperación a garantías de respeto a los derechos humanos.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la Secretaría de Marina interceptar embarcaciones sospechosas en aguas internacionales cercanas al país, luego de un acuerdo para evitar ataques directos de Estados Unidos en la región.

Sin embargo, más allá del despliegue naval y las referencias a Venezuela, otro tema inquieta a analistas y gobiernos, la posibilidad real de una operación militar estadounidense en México. Filtraciones recientes y reportes periodísticos señalan que la administración Trump ha discutido acciones selectivas contra cárteles en territorio mexicano, apelando a la necesidad de combatir directamente a las organizaciones del fentanilo. De hecho, la DEA habría propuesto ataques militares puntuales para destruir laboratorios o eliminar líderes de cárteles.

NBC News informó sobre la existencia de planes preliminares para una “operación militar secreta” y, paralelamente, se han multiplicado las denuncias de avistamientos de drones militares estadounidenses en territorio mexicano.

El propio gobierno de México ha reconocido estos vuelos, señalando que se realizan bajo su consentimiento y con objetivos de inteligencia que el país no puede obtener por sí solo. Tanto Claudia Sheinbaum como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmaron públicamente estas operaciones, justificándolas como parte de la cooperación bilateral contra el crimen organizado.

Sin embargo, otras filtraciones indican que Washington ha considerado la posibilidad de usar drones armados para ataques directos unilaterales. Para México, este escenario es extremadamente sensible, pues la designación de los cárteles como “organizaciones terroristas” por parte de Estados Unidos abrió la puerta a intervenciones militares unilaterales.

Frente a un informe previo de NBC que mencionaba posibles ataques con drones, Sheinbaum declaró “México coordina y colabora, pero no se subordina”.

Por ahora, tanto la presión sobre Venezuela como las advertencias hacia México parecen apuntar a construir una amenaza creíble de uso de la fuerza, más que a consumar una intervención abierta. Pero la dinámica puede cambiar rápidamente.

Tras el fin del cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, las noticias no han sido favorables para Trump. El caso Epstein continúa revelando información que complica a la administración y, en ese contexto, desviar la atención hacia un conflicto externo no parece una hipótesis descabellada.

Más allá de cualquier cálculo político, la operación Lanza del Sur simboliza el regreso explícito de Estados Unidos a la región y la revitalización de la Doctrina Monroe en pleno siglo XXI. Una estrategia que revive lógicas de la Guerra Fría y que vuelve a situar a América Latina como escenario central de disputas, presiones y demostraciones de fuerza.