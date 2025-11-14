Mono González y la tradición muralista en Chile: "Es un arte popular que tiene que ver con la calle, con una historia de país"

El 2025 fue un año de precedentes para la cultura popular chilena. Al Premio Nacional de Artes Musicales entregado a Valentín Trujillo —emblemático pianista reconocido por su amplia trayectoria en televisión— se sumó la entrega del mismo galardón, pero en la vereda de las Artes Plásticas, a Alejandro “Mono” González.

Acaso una de las figuras más trascendentales de la historia del muralismo en nuestro país y que, junto a Trujillo, han consolidado carreras y aportes a las artes locales al margen de la tradición académica.

“Cuando me avisaron estaba muy emocionado, y sigo estándolo“, aseguró González sobre el momento en que recibió la noticia, en el marco de su visita a la Universidad Nacional de México (UNAM) como parte de la delegación de la U. de Chile que asistió a la más reciente edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias (FILUNI). “Pero quiero decir una cosa: esto no es premio del Mono, sino a una cultura popular que se reconoce con este galardón por primera vez en nuestro país”.

“A un arte popular que tiene que ver con la calle, con una historia de país. En ese sentido, es un privilegio. Por eso espero que, de alguna manera, muchos de los artistas urbanos se sientan representados, porque en el fondo es eso. Porque tiene que ver cómo visibilizamos, a través del premio, el arte popular”, agregó.

Eso es parte de lo que el artista abordará el próximo miércoles 19 de noviembre en “Muralismo político e institucionalidad artística: tensiones y puntos de encuentro”. Conversatorio que tendrá lugar en la Sala Master de Radio Universidad de Chile y que contará con la presencia de diversas autoridades de la institución. Entre ellas, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba, el director del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Daniel Cruz, el director del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), Rodrigo Vera, y el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López.

“Es producto de unos conversatorios que queremos hacer y que tienen que ver con el Premio Nacional“, detalló el Mono sobre la actividad. “También se relaciona con el arte popular y el mural de la calle, urbano”.

Expresión cultural que ha sido parte de todo su recorrido vital, que considera iniciativas tan transversales como el Museo a Cielo Abierto de San Miguel, el trabajo de la Brigada Ramona Parra (BRP) e intervenciones tan simbólicas como la instalada en el Estadio Nacional durante la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

“A través de este museo cambiamos una población que corría el riesgo de ser invadida por los edificios porque, además, es un sector que viene desde los obreros que fueron trabajadores de Mademsa”, reflexionó en torno a la primera de estas acciones. “Ahora son los nietos los que están habitando ese lugar, o incluso otras personas, pero se trata de una población emblemática. Y, en el fondo, a través de los murales, logramos darle una identidad. Además, está como a 15 minutos del centro de Santiago. Por lo tanto, se produce otra cosa que es interesante: la visita a la población de otros pobladores que pueden recorrer con seguridad y tranquilidad distintos estilos trabajados por diferentes pintores”.

Por eso, lo define como “un incentivo para que a través del mural y de la ocupación del espacio público podamos dotarlos de estas identidades y atractivos, generando un turismo cultural que nos incentive a conocer nuestras poblaciones. El cuidado y protección de los muros y la mantención de ese lugar entrega seguridad y tranquilidad, porque además es de los habitantes. Son sus casas. Incluso generó que ya no se ubiquen por las calles, sino por los murales”.

De la calle a la academia

Un elemento que cruza toda la obra del Mono González es, justamente, el carácter popular de su trabajo. Lo anterior, expresado, por ejemplo, en la apertura de su taller ubicado en el persa Víctor Manuel para la realización de clases de serigrafía, o incluso el gesto de movilizarse durante el 2010 a una de las zonas más afectadas por el terremoto.

“En esa ocasión se cayó la casa de mis padres, donde vivía una hermana. Lo primero que fue es que al otro día, en la madrugada, cargamos una camioneta con mercadería y cosas, y partimos”, recordó sobre esa catástrofe. “Y bueno, ya no había casa. Tampoco las casas de los vecinos, así que todos los dormimos debajo de un parrón durante la noche”.

“Con el Centro Cultural de España estábamos realizando cerca de 10 talleres de gráfica popular; andábamos en las poblaciones, en las distintas comunas haciendo serigrafía para que los jóvenes que tenían grupos rock y todas esas cosas imprimieran sus afiches. Y de repente se me ocurre hacer uno allá”, dijo refiriéndose a la zona de Curanipe y Pelluhue.

Y aunque la primera respuesta no fue del todo positiva, finalmente logró movilizar la instancia a dicha zona. “Era una suerte de terapia. El tsunami se llevó el borde costero con todas las ferias de artesanía que había, porque los artesanos no armaban y desarmaban todos los días, sino que dejaban las cosas ahí. Quedaron sin material, sin producto, con una depresión muy grande. A esa gente les fuimos a hacer talleres que tenían que ver con hacer estampados de poleras, enseñarles serigrafía rápida, etc. Lo primero que me dijeron fue que no querían hablar del tsunami, del terremoto ni nada. Pero mientras conversábamos yo estaba escuchando”.

Así fue como nació “27F“, libro de ilustraciones en blanco y negro que se condicen con el luto que por entonces se percibía en los alrededores, donde Mono González dejó para la posteridad un relato visual que cuenta lo que sufrieron los habitantes del lugar.

Producto que tendrá el lanzamiento de su segunda edición el 18 de noviembre en el Museo Nacional de Bellas Artes. Otra muestra de la vocación popular que moviliza la carrera del artista y que se tensiona con la historia de otras naciones como México.

“El muralismo mexicano es institucional. Eso significa que viene desde el gobierno, el Estado, desde la administración del lugar en economía y en permiso. Se invitaba o instalaba a artistas como Orozco, Rivera, Siqueiros, Tamayo, para que pintar los espacios que eran del Estado, escuelas, museos, etc. Pero acá es al revés”, precisó González.

“En Chile viene desde abajo para arriba. Y se produjo un estilo muy especial que tiene que ver con los colores planos, con el tiralíneas, el trazador, el rellenado, el fileteador; pero además en la síntesis de la imagen. Y no estaba hecho por artistas”, condensó.