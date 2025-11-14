Osvaldo Corrales, presidente del CUECH: El gobierno de Boric deja "muchas deudas" en educación superior

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH), Osvaldo Corrales, realizó una balance del gobierno de Gabriel Boric en materia de educación superior y abordó la discusión del proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES).

Sobre los puntos críticos que presenta el FES, Corrales señaló que existen “dos o tres” y uno de ellos es el copago. Sin embargo, el profesor puso énfasis en la “flexibilidad que ha mostrado el propio Gobierno para introducir modificaciones y cambios al proyecto de ley”.

“Creo que el punto de inflexión se produjo en el seminario que organizó el Senado la semana anterior donde las distintas asociaciones expusimos nuestros puntos de vista y de algún modo, tal vez inesperado, aparecieron bastantes puntos de consenso”, agregó.

El legado del Gobierno de Boric en educación superior

Como balance a cuatro meses de que finalice el mandato del Presidente Gabriel Boric, Corrales aseguró que en materia de educación superior “han quedado muchos temas pendientes”.

“Han quedado muchas deudas. El resultado final al término de la administración está muy distante de lo que se prometió en el programa de gobierno, si uno compara lo que fue el programa con los resultados que estamos teniendo, en general en materia de educación y en particular en materia de educación superior, quedaron muchas deudas pendientes, muchos temas que no se abordaron”, lamentó el presidente del CUECH.

Para el rector de la U. de Valparaíso, “el problema de la educación superior estatal y de la educación en general pública es un problema estructural”. En esa línea, indicó que los “colegios públicos no han mejorado sustantivamente” y tampoco las instituciones de educación superior.

“Con todo, yo quiero decir que las instituciones de educación superior, las universidades del Estado, somos el sector más resiliente de la educación pública, porque a pesar del estado de abandono estructural en el que nos encontramos por más de 40 años, aún así, instituciones como la propia Universidad de Chile siguen siendo instituciones señeras, instituciones de gran prestigio que se ubican entre las mejores, no solo de Chile, por supuesto, sino que además de América Latina”, agregó.

El profesor también abordó el contexto de la educación superior en Chile y problematizó que existen las universidades tradicionales “las del Estado, que aspiran a ser complejas” y otras instituciones que son “estrictamente docentes”.

“Yo no podría problematizar, pero algunos autores lo han hecho, si es apropiado llamar universidades a ese tipo de instituciones. La tradición universitaria canónica es una tradición que surge al alero sobre todo del desarrollo de la investigación y del cultivo de las disciplinas y del conocimiento”, cuestionó.

Respecto los problemas posteriores a cursar la educación superior, el rector Corrales advirtió que “el aumento de estudiantes universitarios no es una realidad exclusiva de nuestro país, es una realidad que uno advierte a nivel global (…) se está produciendo este problema asociado que es el de la empleabilidad. ¿Necesita la sociedad para su desarrollo el número de profesionales y el tipo de profesionales que la universidades estamos formando? Eso ha dado lugar a que en muchos lugares se produzca este fenómeno que algunos han denominado el de los cesantes ilustrados”.

“Personas que tienen una alta calificación y sin embargo no logran acceder a empleos que estén a la altura de esa calificación o bien relacionados con las profesiones que estudiaron, personas que estudian una carrera y terminan trabajando en otra cosa. A mí me parece que el desarrollo explosivo que ha tenido la educación superior en Chile está empezando a advertir esos signos de agotamiento, aunque todavía se trata de una cuestión incipiente, aún tenemos disciplinas en las que faltan profesionales”, desarrolló el docente.

En línea con lo anterior, expuso que “un estudio de la Fiscalía Nacional Económica señaló que el 30% de las carreras, de las de las profesiones de la educación superior no obtenían mejores rentas que la inversión que habían hecho, el problema de la tasa de retorno. Ese es un problema que tenemos que advertir, aunque yo quisiera decir que en educación superior en Chile todavía la ratio es muy favorable. Chile está entre los países de la OCDE donde mayor diferencia de remuneración existe entre las personas que han accedido a la educación universitaria respecto de las que no, esa diferencia es del 168%, la más alta de la OCDE”.

“El subsidio a la demanda implica introducir distorsiones bien agudas en el sistema de educación superior, porque se estimula a las instituciones a dictar carreras que tengan mucha demanda y a abandonar aquellas que por circunstancias, que pueden ser momentáneas, orgánicas, tienen menor demanda, por ejemplo, las pedagogías”, cuestionó el rector.

Por la problemática de la demanda y el abandono de ciertas carreras o áreas agregó que “las universidades del Estado hemos pedido desde siempre que al menos la educación superior pública tenga un financiamiento que se estructure más en torno a aportes basales que permitan que cumplamos un rol diferente, manteniendo sobre todo aquellas áreas que hacen un gran aporte al país, pero que por circunstancias históricas tienen hoy día poca demanda”.