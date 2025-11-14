Shirel gana el Latin Grammy 2025 como compositora de la canción "La Torre"

Shirel, destacada cantautora nacional, sumó un nuevo hito a su carrera al llevarse el Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Canción de Rock como compositora por “La Torre“, tema interpretado por la artista mexicana RENEE.

El triunfo llega en un momento especialmente significativo para la chilena, que ha venido consolidando un nombre en la escena latinoamericana. Sobre el premio, expresó que “la música siempre ha sido mi lenguaje y no hay nada más hermoso y que me llene más de gratitud el corazón que ser reconocida por algo así. Siento solo orgullo de llevarme este premio para la casa y agradecida con todos los artistas que me dan la posibilidad de ser parte de sus mundos y de contribuir a esta música maravillosa”.

Este 2025, y además del Latin Grammy, Shirel fue seleccionada para interpretar el himno oficial de la Copa Mundial Sub-20 de fútbol realizada en Chile con la canción “El alma en la cancha“, y alcanzó el número uno en radios nacionales con su sencillo “RARA“.

Una ajetreada agenda que viene sosteniendo desde el 2024, año en que se presentó en la Sala Master de Radio Universidad de Chile con un show íntimo donde repasó los hitos de su trayectoria. Así, Shirel abre una nueva etapa en su carrera centrada, especialmente, en la internacionalización de su repertorio y la búsqueda de nuevos escenarios donde interpretar sus canciones.