Soluciones superficiales para un problema de fondo: el diagnóstico ante las propuestas culturales de los candidatos presidenciales

Iniciada la cuenta regresiva para las elecciones que definirán al próximo gobierno, el mundo de las artes y las culturas observa con preocupación el poco protagonismo que ha tenido el sector en el debate público. Esto, considerando especialmente las intenciones declaradas de candidatos como José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei de recortar considerablemente el gasto público.

En ese sentido, la apuesta del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, apunta a reducir US$6.000 millones en los primeros 18 meses; mientras que Matthei anunció una disminución de US$8.000 millones de forma progresiva durante los cuatro años de gobierno. En tanto, Kaiser apostará por lograr una rebaja de entre US$12.000 y US$15.000 mil millones. Escenarios donde culturas puede ser uno de los sectores más perjudicados.

Lo anterior, en una realidad futura anticipada en discusiones como la relacionada al presupuesto propuesto por el actual gobierno para el 2026, y cuya apuesta para la cartera de Culturas ha sido defendida por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo.

“El Día de los Patrimonios, la Noche de Museos, Patrimonios en Verano —que lo vamos a desarrollar por primera vez este año— y la Noche de los Teatros son iniciativas que la gente agradece muchísimo porque pueden habitar nuestras calles y barrios en un momento donde se habla mucho de la seguridad. Y la cultura tiene el potencial de hacer que podamos encontrarnos, reunirnos”, afirmó la autoridad.

“Cuando hablamos de cohesión social nos referimos a esto, a las virtudes que tiene la cultura para ello. En ese sentido, desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric ese ha sido el mandato. Poder fortalecer nuestra institución, por una parte, sin duda en lo presupuestario. Pero además con las dificultades políticas que muchas veces tiene el intentar que se entienda la importancia de contar con un presupuesto de cultura, sobre todo cuando se pone en competencia respecto de otras carteras o reparticiones públicas”, sumó Arredondo.

En ese sentido, y en relación a la propuesta presentada por el Mandatario para el próximo año, la secretaria de Estado afirmó que: “Si bien Culturas crece porcentualmente de manera importante, hay que mirar que es una proporción. Porque si vemos el aumento del presupuesto en salud, que porcentualmente es menor, sólo ese aumento duplica el presupuesto actual que tiene Culturas. Y porque es lógico, ya que son labores distintas. Pero nosotros partimos el gobierno con una base muy baja, y ha sido un desafío importante ejecutar este presupuesto que es muy bien recibido en cada una de sus iniciativas por parte de la ciudadanía. Eso, por supuesto, nos hace encontrar el sentido en todo lo que hacemos”.

Mirar hacia una economía creativa

Sin embargo, y al margen de las reducciones presupuestarias, hay programas de gobierno que derechamente no hacen alusión al tema cultural, como es el caso de las medidas compartidas por los aspirantes a la Presidencia, Franco Parisi y Marco Enríquez-Ominami.

Entre los otros postulantes a La Moneda, la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, contempla ocho medidas relacionadas a la materia, que incluyen la creación de un Sistema Nacional de Financiamiento que fortalezca los mecanismos de control del uso de los recursos, además de una ley de artesanía.

Por su parte, el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, propone estimular la participación privada, agrupando sus siete medidas bajo el título de la “batalla cultural”. Entre ellas está, por ejemplo, el rechazo del lenguaje inclusivo y la revisión de la oferta literaria en las librerías públicas para descatalogar “aquellos libros expresamente para niños y adolescentes con contenido ideológico, sexual y corrompido”.

Dentro de su programa, el candidato independiente, Eduardo Artes, afirma que: “El gobierno patriótico popular pondrá a las artes, a todas las expresiones del arte y la cultura en un lugar de primera línea e impulsará su desarrollo de cara a las amplias mayorías, procurando los medios que permitan altos niveles de desarrollo”.

Harold Mayne-Nicholls, en tanto, buscará asegurar “la sustentabilidad de las iniciativas que enriquecen nuestro patrimonio común”; y Evelyn Matthei apuesta va por la creación de “programas para jóvenes talentos” y abrir nuevas líneas de financiamiento para cultores populares.

Observando el detalle de estas medidas, Vivian Lavín, periodista y agente literaria, aseguró que el problema está en que no existe una visión de industrias creativas que posicionen al sector como un espacio de exportación e importación para la economía del país.

“Me parece que nuestros candidatos están desconectados de lo que está pasando y de lo que ha sucedido en las economías más importantes del mundo, y que hoy están liderando lo que para nosotros es cultura”, sentenció la gestora. “Acá hay que hablar es de economías creativas, que por supuesto incluyen la parte cultural. Pero para hablar con una mirada de país y para que la cultura verdaderamente entre en el proceso económico y en lo que significa la gestión completa del Estado, hay que concebirla como una economía creativa”.

“Esta tiene muchos aspectos que están estrechamente vinculados los unos con otros. Tiene que ver con la concepción misma de la cultura, y esto, desde el punto de vista filosófico y sociológico que es el gran marco sobre el que un Estado entiende el rol del hombre, del ser humano, del ciudadano, con lo más importante que es hacer y ser cultura”, añadió Lavín.

Por eso, destaca especialmente la definición concebida por el dramaturgo y escenógrafo Claudio Di Girolamo, que hablaba de que la ciudadanía estaba constituida por “prosumidores” culturales. “O sea, que somos productores y también consumidores de cultura. Y lo que uno ve en esos candidatos es que ven a la cultura como algo accesorio, más bien folclórico”, precisó la comunicadora.

“Lo que tiene que hacer un jefe de Estado es dar un marco que permita entender a todo el sistema creativo —es decir, cultural—, que haya un engranaje de tal modo que la creatividad, a secas, pueda ser una parte de la oferta exportadora y productora de nuestro país“, afirmó.

En esto, la agente observa el caso de una economía tan firme como la de Corea del Sur: “Es un país que en el año 50, cuando nosotros teníamos una economía decente —y me refiero a que éramos un país con una clase media potente, con gobiernos preocupados de la educación, con universidades—, estaba absolutamente destruida por Estados Unidos y los aliados después de la guerra de Corea, que se produjo entre el 50 y el 53. ¿ Y qué es hoy día Corea? Uno de los mayores productores y consumidores de creatividad, de contenidos, de cultura en el mundo”.

“Lo que hicieron fue centrar su desarrollo en la educación, entendida en un sentido amplio, por cierto, con rigurosos sistemas de enseñanza, con pruebas medibles, que permitieron a estos ciudadanos, a estos ‘prosumidores’, entender que ellos podían ser parte del desarrollo de su país no solo como ingenieros o abogados —que es la oferta de desarrollo profesional que hay en Chile—, sino también con escuelas y universidades que enseñaban diseño, cine, con institutos especializados en traducción de literatura“, precisó Lavín.

“Todo eso para que, finalmente, hubiese un movimiento que permitiera a esta nación no solo ser considerado como uno de los países tecnológicos que están en la vanguardia, sino también por cómo han hecho de la creatividad y la creación de contenidos una modulación de lo que nosotros ansiamos tener: industrias culturales. Porque industria cultural, en Chile, todavía no existe como tal“, cerró la periodista.

Romper el círculo de la pobreza

Todas estas reflexiones se enmarcan en una visión que posiciona al arte y las culturas como una herramienta para generar cambios positivos en la vida de las personas.

“La cultura es el alma de un país. O sea, es fundamental. Y por eso el Ministerio de las Culturas es tan importante, porque resguarda patrimonio, la identidad y, a la vez, fortalece y promueve. Y eso lo tiene que hacer un Estado más que un gobierno. Es el Estado de Chile el que tiene ese compromiso. Espero que los candidatos tengan sentido común, respeten y valoren eso”, sentenció la presidenta de la Red Salas de Teatro, Andrea Pérez de Castro.

En ese contexto, la gestora expresó que resulta urgente que las cartas presidenciales “se den cuenta de que este quehacer es fundamental para la gente, porque uno le cambia la vida a las personas. Por ejemplo, en los estratos socioeconómicos más bajos, donde no hay acceso a cultura, hay una desigualdad brutal. Y nosotros tenemos que trabajar ese capital cultural para que, efectivamente, esas personas salgan del círculo de la pobreza. A su vez, si les entregas otras herramientas la formación futura es mucho mejor y el narco no penetra tanto. Porque donde falta el Estado y hay desigualdad, entra la violencia y el narco”.

“Ahí es donde la actividad, el arte y la cultura deberían constituir un brazo muy importante. Y yo creo en eso firmemente. Estamos muy centrados en el castigo y no en la prevención. Y parte de la prevención tiene que estar, así como el deporte, en el arte y la cultura. Lo que pasa es que el arte es crítico y a veces molesta. Pero que la gente tenga una formación crítica hace crecer a los países. Y cuando tienes gente con pensamiento crítico y más educada en términos culturales, artísticos y de educación, que tienen un mejor capital cultural, son mejores ciudadanos”, cerró Pérez de Castro.

A tres días de las elecciones, el mundo de las artes y las culturas se alza como uno de los temas menos abordados durante los debates presidenciales. Una realidad que se condice con la limitada presencia del rubro en los programas de gobierno, y que preocupa a las y los trabajadores del sector.