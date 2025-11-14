Ucrania: muertos y heridos en un nuevo ataque "masivo" ruso contra Kiev

“Cuatro personas han muerto (…) se usaron alrededor de 430 drones y 18 misiles“, dijo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, que acusó a Rusia de un “ataque deliberadamente calculado destinado a causar el máximo daño a las personas y a la infraestructura civil“. De su lado, Moscú indicó haber derribado más de 200 drones ucranianos en su territorio.

“Están atacando edificios residenciales“

“Los rusos están atacando edificios residenciales. Hay muchos edificios altos dañados en toda Kiev, casi en todos los distritos”, dijo el viernes el jefe de la administración militar de la ciudad, Timur Tkatchenko. La policía de Kiev informó en Telegram de “la muerte de una anciana en el distrito de Desnianski y de 24 heridos, entre ellos una mujer embarazada y un niño de 10 años”.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo por su parte que se trató de un “ataque masivo enemigo“. “Algunas secciones de las redes de calefacción resultaron dañadas”, afirmó, al añadir que algunos edificios del distrito nororiental de Desnianski quedaron temporalmente sin suministro de ese servicio. Se produjeron incendios en varios barrios tras los ataques y se prevén cortes de agua y electricidad, señaló asimismo el alcalde.

Canciller alemán insta a Zelenski a retener a los jóvenes ucranianos

El canciller alemán Friedrich Merz instó este jueves al presidente ucraniano a retener a los jóvenes ucranianos en su país, después de que una reciente decisión de Kiev de permitirles viajar provocara una afluencia de refugiados a Alemania.

Desde agosto, Kiev permite viajar a los jóvenes de entre 18 y 22 años, lo que antes estaba prohibido. Este grupo no se ve afectado por la movilización militar que se aplica a los mayores de 25 años. Pero Berlín teme que esta migración legal sea duradera.

En Alemania, las ayudas a las que tenían derecho hasta ahora los refugiados ucranianos se reducirán “para que los incentivos para trabajar sean más fuertes que la tentación de permanecer en el sistema de prestaciones sociales”, anunció también Merz. En concreto, “los refugiados ucranianos ya no estarán cubiertos por la (…) renta básica” sino que “estarán sujetos a la ley de prestaciones de asilo“.

Ataques y contraataques

Rusia, que lanzó una ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, ha intensificado los ataques contra Kiev en los últimos meses, y apunta especialmente a instalaciones energéticas, sistemas ferroviarios y zonas residenciales.

Las fuerzas rusas también llevan meses avanzando por el este del país, tratando de tomar el control de las regiones de Donetsk y Lugansk. Ucrania, por su parte, ha intensificado los ataques contra las infraestructuras rusas y ha intentado atacar más allá del frente.

Según las autoridades regionales rusas, los ataques ucranianos provocaron un incendio —ya controlado— en la refinería de petróleo de Sheskharis, una de las más grandes de Rusia, situada en la ciudad portuaria de Novorosíisk, en el mar Negro. Además, tres miembros de la tripulación de un buque civil resultaron heridos y tuvieron que ser hospitalizados.