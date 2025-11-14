Un clima "áspero" y "tremendamente competitivo": enfrentamientos en la derecha marcaron recta final de la campaña presidencial

Cumpliendo con los plazos legales, este jueves los tres aspirantes a La Moneda que hasta hace pocos días lideraban las encuestas de opinión hicieron el cierre de sus campañas presidenciales.

La candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, protagonizó un acto en la Plaza Sotomayor de Valparaíso; José Antonio Kast hizo lo propio en la Plaza Independencia de Concepción y Evelyn Matthei convocó a sus adherentes al Estadio Santa Laura en Santiago.

La abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, este viernes además tuvo una actividad en la que agradeció a los brigadistas de su campaña por el trabajo de los últimos meses. Además, realizó un balance de lo que ha sido su carrera a La Moneda.

“Gracias a nuestros equipos que se han sacado la mugre, que han estado en la calle con frío, con lluvia, con sol, con mucho calor y lo han hecho de una manera grata, como yo quiero que sea Chile, grato. Eso es lo que nos lleva a todos a pensar que el domingo vamos a pasar a segunda vuelta”, señaló.

Matthei también abordó sus dichos en el Estadio Santa Laura, donde lamentó nuevamente que su sector no se haya podido organizar para realizar una primarias entre los candidatos. A su juicio, eso “hubiera sido muy bueno, pero ya fue, da lo mismo, a estas alturas lo que tenemos que hacer es pasar a la segunda vuelta el domingo”, remarcó.

El analista político ligado a Renovación Nacional (RN), Tomás Duval, realizó, justamente, un análisis del escenario en las derechas. Durante el panel de conversación de Radioanálisis, lo describió como “áspero”, “tremendamente competitivo” y un ambiente en donde “cada uno está buscando el espacio para poder competir en la segunda vuelta”.

El académico sostuvo que el mismo cierre de las campañas fue una manifestación de esas tensiones, con emplazamientos a José Antonio Kast de parte de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. “Tanto Kaiser como Matthei marcan un punto político diferenciándose con José Antonio Kast, incluso golpeándolo”, comentó Duval.

La académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho, coincidió en el diagnóstico de que en las últimas semanas el foco de atención “ha estado en las candidaturas de derecha”.

De acuerdo a Figueroa Huencho, la opción Kast para diferenciarse de sus contendores ha sido “apelar a la inseguridad, apelar de alguna manera a la poca confianza en las instituciones y apelar al discurso de un Gobierno que se cae a pedazos”. En contraste, Matthei habría tratado de instalarse como “una figura de moderación frente a Kaiser y Kast”.

La académica afirmó que, pese a las estrategias desplegadas, los “resultados están por verse”. Expresó incertidumbre respecto al efecto real que tendrá la apuesta diferenciadora de Matthei —materializada en su canción, video y declaraciones de cierre de campaña— en el desenlace electoral.

Analistas coinciden en que la pugna se intensificó con estrategias opuestas: mientras unos recurrieron a discursos confrontacionales, otros buscaron posicionarse desde la moderación. Ambos analistas destacaron que los resultados de esta contienda interna aún son inciertos.