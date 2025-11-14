“Un escritor silenciado con la muerte”: presentan libro de Ignacio Ossa Galdames asesinado bajo torturas en dictadura

A finales de octubre, se presentó en la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, campus San Joaquín, la obra del académico asesinado bajo torturas en Villa Grimaldi el 25 de octubre de 1975, Ignacio Ossa Galdames, poeta, ensayista y dramaturgo.

En el lanzamiento del libro “Ignacio Ossa Galdames, un escritor silenciado con la muerte” participaron el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, amigo personal de Ossa, y el miembro de la Academia Chilena de la Lengua, Juan Antonio Massone.

El acto fue organizado por los centros de estudiantes de las carreras de Letras, Filosofía, Historia y Geografía, Ciencia Política y el Colectivo Memoria y DDHH – UC, en una intensa jornada que contó con música y con la proyección de un micro documental con el testimonio de sus alumnos y amigos.

El texto fue prologado por Juan Antonio Massone y Gabriel Salazar, quienes recordaron los valores del intelectual. “El heroísmo, en verdad, se alcanza cuando sabiendo el protagonista, o los protagonistas, que se enfrentan a una fuerza inmensamente superior, sin embargo, no cejan en su lucha” comenta Massone en el lanzamiento.

Mientras, Salazar recordó que “si algo nos unía con Ignacio era hacer chiste de todo. Incluso, en Villa Grimaldi”.

“Esa es una generación que hay que recordar, no solo porque fue víctima sino, repito, por su nivel de entrega a los distintos sectores del pueblo para jugarse el futuro con ese pueblo. No solo como organización, no solo como militante individual…Creo que eso necesitamos como parte de una generación heroica que no hay que olvidar” agrega el historiador, filósofo y sociólogo.

Según testimonios judiciales, Ossa fue detenido el 20 de octubre de 1975 y trasladado al ex Cuartel Terranova de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), donde fue sometido a flagelos que le produjeron un paro cardiaco. Luego fue llevado al Servicio Médico Legal donde se lo intentó hacer aparecer como un detenido que se habría suicidado en la calle, según memo del puño y letra de Manuel Contreras, ex jefe de la DINA. Los hechos fueron desmentidos por Carabineros en la época y para simular el crimen pasaron una camioneta encima del cadáver.

El libro, de 420 páginas, contiene la última entrevista en nuestro país del Premio Nacional de Literatura (1970) Carlos Droguett, quien nunca más regresó a Chile. Un testimonio literario e histórico de enorme trascendencia, además de conservarse un fragmento en formato sonoro.

Ossa especializado en dramaturgia latinoamericana acababa de publicar y prologar en editorial Nascimento el más importante estudio hasta entonces sobre la pieza teatral ‘Como en Santiago’ de Daniel Barros Grez, el padre del teatro chileno.

El día 20 de octubre hizo su última clase y no volvió más. Sus estudiantes del entonces Instituto de Letras de la UC quedaron esperando el regreso del profesor Ossa a las aulas. Entre ellos, los poetas Erick Pohlhammer y Jorge Ragal. Se destaca que Ossa visualizó el valor literario de Efraín Barquero, Premio Nacional de Literatura, 40 años antes de que le otorgaran el galardón y lo plasmó en su tesis de grado que se publica.

“Este tema de sacar el libro, para nosotros era súper importante porque queríamos rescatar toda su memoria literaria, de lo que se pudo recuperar. Y rescatar su memoria para las futuras generaciones…Es importante que quede documentado todo eso. Que se sepa la historia. Es importante para nosotros, como familia” reflexiona Rosa Reyes Ossa, representante de la familia, en conversación con Canal Punto.

Durante la actividad, Ainara Mesa del Centro de Estudiantes de Letras UC, también entregó un mensaje: “Tenía solo 32 años cuando fue asesinado, por eso cuando volvemos a contar su historia, no solo lo hacemos para mantener viva la memoria sino que lo hacemos prometiendo mantener viva su enseñanza“.

La Sociedad de Escritores de Chile lo declaró socio póstumo en agosto del año 2018, hecho inédito en la historia de la institución. Los textos que se publican son aquellos que salvaron del saqueo a su biblioteca, perdiéndose su obra inédita.