Acusación Constitucional contra Pardow: Mulet anuncia proyecto para obligar a empresas reguladas a asistir a comisiones fiscalizadoras

El presidente de la Comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow, diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), confirmó que este lunes comenzará la votación del informe de la instancia.

Tras la sesión de este sábado, el parlamentario criticó las ausencias de diputados acusadores y empresas, y la negativa o evasión de estas últimas para avanzar en una mayor regularización del sistema eléctrico. Por lo mismo, adelantó que presentará un proyecto para obligar a las empresas reguladas a comparecer ante las comisiones revisoras e investigadoras.

Cuestionamientos por conflicto de interés y ausencias

Mulet sostuvo que, pese a la baja convocatoria del sábado, la comisión avanzó, pero reiteró sus reparos sobre el posible conflicto de interés que involucra a Pardow.

“El abogado de Pardow… trató de defender la situación del conflicto de interés, a propósito del trabajo de su pareja en unión civil. Queda claro que hay una situación de conflicto de interés, porque no pudo desacreditarla”, afirmó.

El diputado enfatizó la relevancia del nexo de Pardow con una socia de un estudio jurídico que defendió a Transelec, justamente la empresa que informó un cobro excesivo a los consumidores:

“Es muy claro que un ministro que llega a un área regulada, es muy importante que se sepa que la cónyuge trabaja en el área que él regula… Y si, además, resulta que la cónyuge es socia de un estudio jurídico y defiende a Transelec en algunos juicios… creo que eso siempre debe haber estado arriba de la mesa”.

El parlamentario también emplazó a los once diputados de oposición que presentaron la acusación constitucional, señalando que “ninguno vino a la comisión, ni hoy, ni ayer”, lo que a su juicio “revela cierta irresponsabilidad”.

Fuerte crítica de la Oposición: “Se han burlado de los millones de chilenos”

Las ausencias en la sesión del sábado generaron una dura réplica por parte de los diputados acusadores. El diputado e integrante de la comisión, Mauro González (RN), fue enfático en criticar la dilación:

“Lo que ocurre es que este gobierno y el exministro Diego Pardow se han burlado, se han reído de los millones de chilenos frente a este escándalo de las cuentas de luz, porque ellos se han ocultado. Su objetivo desde el primer momento fue dilatar este proceso y no han llegado a las sesiones. No han llegado el exministro, no han llegado las empresas, no han llegado las diputadas oficialistas y seguimos dilatando este proceso y lamentablemente el presidente de la comisión toma la decisión de hoy día seguir posponiendo la votación.”

González apuntó directamente al intento de posponer la decisión hasta después de las elecciones del domingo: “Todo esto tiene un objetivo, lógicamente, haber dilatado el proceso para no votar esta acusación antes de las elecciones de este domingo.”

La obligación de comparecer ante el Congreso

El diputado Mulet expresó que defenderá el debido proceso, pero también a los consumidores, y eso implica fiscalizar a las empresas del sector eléctrico que, según él, “se están haciendo las cuchas” y no quieren concurrir a la Comisión.

Considerando esta reticencia, adelantó que presentará una iniciativa legislativa:

“Voy a presentar un proyecto de ley en su oportunidad para que tengan la obligación estas empresas [concesionadas que prestan servicios públicos] a concurrir a las comisiones investigadoras o a las comisiones revisoras, tal como lo tienen la mayoría de los funcionarios del aparato del Estado, porque obviamente prestan servicio al Estado en situaciones tan relevantes como esta”.