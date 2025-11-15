Arica Nativa celebra 20 años con las mejores películas de su historia con la comunidad

El Festival de películas Arica Nativa cumple 20 años encantando a nuevas generaciones con la conservación del planeta, la ruralidad y las culturas ancestrales, siendo el primer festival del séptimo arte en el norte de Chile. Para esta celebración, Fundación Altiplano ha preparado una serie de actividades que pone en valor todas las amistades e historias que se han tejido en estas primeras décadas del encuentro.

Este año el festival no tiene competencia por categorías, a diferencia de ediciones anteriores, ya que se busca destacar momentos históricos e inolvidables en torno a la programación que se ha levantado en estos 20 años. El director del Festival, Francisco Tarque, explicó que se busca recordar los mejores momentos y las experiencias que significaron las proyecciones de películas que obtuvieron galardones en las diferentes categorías, así como también a sus autores.

“Hay películas que reforzaban el lema del festival, que es premiar a las películas que se crean fuera de la ciudad. Muchas de esas películas tuvieron un estreno, incluso en Chile, entonces ésta es la ocasión para volver a traerlas y compartirlas. En los últimos años, mucha gente nos ha preguntado por películas que se presentaron en 2008 o 2011, que nunca más pudieron ver. Hoy muchas de esas realizaciones tienen su versión masterizada, también hay algunas donde sus directores han fallecido, entonces es importante hacer un reconocimiento póstumo a los troperos del festival y a películas que marcaron un hito en la historia de Arica Nativa”, comentó.

Tarque también manifiesta que estos 20 años vienen a cerrar un ciclo de producción cinematográfica: “Desde los 2000 a la fecha, se va cerrando un ciclo de los románticos del cine, de estas personas que grababan en celuloide, que el cine era un espacio de congregación, de acción social e incluso política, donde los referentes del cine latinoamericano creaban y aportaban a un movimiento social más allá. Todo eso es parte de la historia de Arica Nativa”.

Esta edición especial ya tiene fecha: del 19 al 23 de noviembre. Con proyecciones históricas de las mejores películas en los 20 años del festival para toda la familia, un viaje a la localidad de Tímar para encontrarse con la belleza y tranquilidad del mundo andino, y un gran cierre en la población Maipú Oriente donde se emplaza la Escuela Sarañani!, donde se realizará la Fiesta de la Conservación con música en vivo, baile, películas, premiaciones y más.

Fundación Altiplano organiza este gran evento con apoyo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) y con la colaboración de la Cineteca Nacional, la Municipalidad de Arica y la Municipalidad de Camarones.