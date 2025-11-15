Caso Muñeca Bielorrusa: decretan prisión preventiva para Migueles, Vargas y Lagos

Este sábado, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Gonzalo Migueles —pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco— y para los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos en el marco de la investigación del denominado caso Muñeca Bielorrusa.

Tras ocho jornadas de formalización, la jueza Patricia Michel Ibacache Toledo estimó que “la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad” y dictó la máxima cautelar contra los tres acusados. Además, se estableció un plazo de 90 días para la investigación.

“Se han reído de todo un país”

La magistrada fue enfática al justificar la necesidad de la prisión preventiva, señalando un grave desprecio por la justicia y la fe pública.

“Quienes han sido formalizados el día de hoy se han reído de todo un país participando de reuniones sociales, mientras existía un conflicto judicial que los afectaba como parte o como juez”, manifestó la jueza Ibacache.

Los cargos y el presunto pago a través de Migueles

Migueles fue acusado por los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos, mientras que los abogados Vargas y Lagos fueron imputados por soborno y lavado de activos.

De acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía, los abogados Vargas y Lagos, como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, pagaron 45 millones de pesos a la exministra Vivanco a través de su pareja, Gonzalo Migueles.

Este pago habría sido realizado para que Vivanco fallara en contra de Codelco en un litigio por una fallida licitación. El fiscal adjunto de la Región de Los Lagos, Marco Muñoz, detalló que siete resoluciones judiciales dictadas entre 2023 y 2024 favorecieron al consorcio en litigios con la cuprífera estatal, obligando a esta última a desembolsar más de $17.500 millones.

Todos esos fallos habrían contado con el voto favorable de Vivanco, quien habría intervenido a cambio de compensaciones económicas canalizadas por medio de su pareja junto a los abogados del consorcio.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.