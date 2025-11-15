Defensor de la Niñez responde a Desbordes: “No avalamos la violencia en liceos”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), lanzó una dura crítica contra el defensor de la niñez, Anuar Quesille, en medio de nuevos incidentes en el Instituto Nacional y otros liceos emblemáticos.

El jefe comunal denunció que Anuar Quesille obstaculiza el trabajo en los establecimientos educacionales: “Constantemente está entorpeciendo nuestra labor, y le interesa más defender al que provoca el desorden que a la comunidad toda, que necesita estudiar”.

Quesille: “El único sostenedor que no nos ha recibido es el alcalde Desbordes”

Ante el emplazamiento, Quesille respondió de manera directa, señalando la falta de diálogo con la autoridad capitalina: “El único sostenedor que no nos ha recibido es el alcalde Desbordes, pese a que lo hemos solicitado tanto por oficios, como por correo electrónico”.

Contrastó que en Ñuñoa y Providencia sí ha habido diálogo: “Con alcalde [Jaime] Bellolio y con el alcalde [Sebastián] Sichel (…) hemos podido conversar y trazar trabajo conjunto”.

El defensor recalcó que “siempre he condenado la violencia y no existe ningún antecedente donde los actos de violencia sean respaldados por la Defensoría de la Niñez. Más claro entonces, no avalamos la violencia en liceos”.

Añadió que “a quienes más se ven afectados por estos hechos violentos son los niños y niñas, que cotidianamente ven coartado su derecho a la educación”.

Diferencia sobre la Ley Aula Segura

Quesille subrayó que “lanzar bombas molotov, o agredir a otro son conductas constitutivas de delito”. No obstante, diferenció el debate sobre la Ley Aula Segura de la condena a la violencia:

“Cosa distinta es el contenido de la Ley Aula Segura (…), tiene serias falencias en su aplicación (…) nuestra postura ha sido que esta normativa debe alinearse a los estándares internacionales y a la Ley de Garantías”, concluyó.