Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 20 de febrero de 2026


Elecciones 2025: Delegado Durán detalla el despliegue de 1.014 recintos y 5.400 carabineros en la RM

El Delegado Presidencial Metropolitano, Gonzalo Durán, informó que la RM tendrá 1.014 locales y 15.559 mesas para las elecciones del domingo. Confirmó un amplio despliegue de seguridad con el Ejército y 5.400 carabineros.

El Delegado Presidencial Metropolitano, Gonzalo Durán, informó que la RM tendrá 1.014 locales y 15.559 mesas para las elecciones del domingo. Confirmó un amplio despliegue de seguridad con el Ejército y 5.400 carabineros.

Elecciones 2025

El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, dio a conocer las medidas logísticas y de seguridad que se han tomado para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo en la capital.

“En la Región Metropolitana tenemos todas las instituciones preparadas para tener una gran jornada democrática, tranquila, que va a significar entre otras cosas 1.014 recintos de votación, 15.559 mesas en todo el territorio de la Región Metropolitana”, detalló Durán.

La autoridad señaló que se ha trabajado durante más de un mes en la coordinación de todos los servicios públicos regionales “con el propósito de garantizar que el acceso, las condiciones de seguridad, que la implementación del proceso logístico de las elecciones se desarrolle con total y absoluta normalidad y tranquilidad”.

Despliegue de Seguridad y Emergencia

Durán confirmó la participación del Ejército de Chile para el control de los recintos de votación. Además, destacó el despliegue de Carabineros de Chile, con más de 5.400 efectivos dedicados a labores de escolta del material electoral y acompañamiento en los locales.

Junto con ello, se han coordinado otras instituciones clave para la jornada:

  • Defensa Civil

  • Cruz Roja

  • Sistema de Atención Médico de Urgencia (SAMU)

  • Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred)

Transporte gratuito en zonas aisladas

Respecto al transporte, Durán mencionó que, en coordinación con el Ministerio de Transportes, se ha dispuesto de más de 41 servicios de transporte de acercamiento gratuitos en las zonas más aisladas de las provincias de la Región Metropolitana, lo que “garantiza que las personas puedan llegar a sus recintos de votación”.

Finalmente, recordó a los votantes la documentación necesaria y los implementos básicos: llevar su lápiz pasta azul (aunque se puede pedir en la mesa), y que la cédula de identidad —incluso hasta un año de vencida— es válida para ejercer el derecho a voto. Quien no cuente con su cédula también puede votar con el pasaporte

Claves: , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Inicio escolar 2026: autoridades detallan reglas para compra de útiles y uso de uniformes
post-title
Daniela Puentes y proyecto de Sala Cuna Universal: “Está pensado en la productividad, pero deja de lado a las infancias”
post-title
Malkovich vuelve a Chile para encarnar al oscuro aviador de Bolaño en las tablas del Nescafé de las Artes
post-title
"Yo Cuido, Yo Estudio": Universitarias embarazadas o cuidadoras ya tienen ley

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X