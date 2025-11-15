Elecciones 2025: especialistas de la U. de Chile entregan claves para un voto informado y seguro ante el calor

Este domingo se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias en nuestro país, donde las y los chilenos deberán elegir a sus próximos representantes. Considerando la obligatoriedad del voto y el incremento de las temperaturas, especialistas de la Universidad de Chile entregaron una serie de recomendaciones para enfrentar la jornada.

Claves para un voto informado

El académico de la Facultad de Gobierno de la U. de Chile, Gonzalo Parra, entregó consejos prácticos centrados en el voto informado y ágil:

Reconocer el Local de Votación: “Gran parte de los errores que suelen cometerse y que llevan a equivocaciones de las personas es no saber bien sobre su local de votación, cambio de domicilio electoral y eventualmente, su mesa”. Anticipar la preferencia: “En cuanto a las papeletas este año, dependiendo de los distritos van a ser muy grandes por la cantidad de candidaturas. Entonces, un consejo es con anticipación revisar cuál es el candidato o candidata y ver a qué lista representa para poder identificar más rápido en la papeleta gigante y así no confundirse y no perder tiempo”.

Además, Parra recordó que la normativa vigente permite a las personas que deban trabajar ausentarse tres horas para poder sufragar.

Medidas ante el calor y la salud

Se espera que este domingo 16 los termómetros bordeen, al menos en la Región Metropolitana, los 29 a 30 grados. Por esto, la Dra. Vivian Luchsinger, viróloga de la Facultad de Medicina, sugiere:

Evitar la exposición solar: No acudir a votar entre las 12:00 y las 15:00 horas, que son las de mayor radiación.

Protegerse: Usar gorro o sombrero y aplicarse bloqueador solar en toda la piel expuesta.

Vestimenta: Usar ropa cómoda, idealmente de algodón y de colores claros , que no atrapan el calor como los oscuros.

Hidratación: Mantener una hidratación constante, “estar tomando agua constantemente”.

El doctor Cristian Rebolledo, de la Escuela de Salud Pública, reforzó la recomendación de ir con una botella de agua, y añadió medidas sanitarias ante el incremento de afecciones respiratorias: “Para quienes tengan síntomas tales como tos, congestión y dolor de garganta es recomendable que vayan con mascarilla a los espacios donde vayan a votar”, además de recordar el uso de alcohol gel.

El voto obligatorio y sus multas

Respecto al voto obligatorio, el académico Gonzalo Parra recordó las consecuencias de no asistir a sufragar sin excusa válida:

“El Servel hoy en día ha establecido una serie de multas en el caso de no presentarse a sufragar, las que varían entre 0.5 a 3 UTM ($34.771 y $104.313 aproximadamente)”.

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, o hasta que no queden personas en la fila con intención de votar.