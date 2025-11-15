Elecciones y Botón Rojo: cierre preventivo de 41 áreas protegidas por riesgo de incendios

En el contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias que se realizarán este domingo 16 de noviembre en todo el país, y considerando el incremento del desplazamiento de personas, la ministra de agricultura, Ignacia Fernández, junto a la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián; y al director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, anunciaron el cierre preventivo de 41 áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres del Estado (SNASPE). Esta medida busca reducir el riesgo de ocurrencia de incendios forestales durante este fin de semana.
La ministra de agricultura explicó que “este domingo habrá 41 áreas protegidas que permanecerán cerradas”. Se trata de una medida preventiva que busca evitar la potencial generación de incendios forestales y proteger tanto a las personas como a nuestros ecosistemas. El principal mensaje es claro: necesitamos la colaboración de todas y todos para evitar incendios”.
Asimismo, la autoridad destacó el trabajo de preparación previo a la temporada de incendios: “Como Gobierno hemos desarrollado un esfuerzo sostenido durante meses. Contamos con más recursos, más tecnología y un mayor despliegue operativo en el Plan de Combate 2025-2026. Esta temporada tendremos 319 brigadas y 77 aeronaves disponibles a lo largo del país”.
El director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, detalló que “junto con activar los recursos en las zonas con mayor probabilidad de ocurrencia y propagación de incendios forestales, según determina el Botón Rojo, también reforzamos los patrullajes y la labor de fiscalización”. Además, llamó a informarse a través de los canales oficiales de CONAF y de la plataforma www.pasesparques.cl.
Por su parte, la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, reiteró el llamado a la responsabilidad ciudadana durante la jornada electoral: “Recomendamos mantenerse informados por canales oficiales, hidratarse adecuadamente, evitar la exposición solar prolongada y, si es posible, acudir a votar temprano, especialmente en el caso de personas pertenecientes a grupos de mayor vulnerabilidad”.
Botón Rojo: 81 comunas bajo condiciones críticas este domingo
Las condiciones que determinan la activación del Botón Rojo incluyen una probabilidad de ignición igual o superior al 70%, velocidad del viento de al menos 20 km/h y la presencia simultánea de estas condiciones entre las 14:00 y las 19:00 horas.
Áreas protegidas cerradas
El cierre preventivo aplica a los siguientes recintos del SNASPE:
Arica y Parinacota: Monumento Natural Salar de Surire, Parque Nacional Lauca, Reserva Nacional Las Vicuñas.
Tarapacá: Parque Nacional Volcán Isluga, Reserva Nacional Pampa del Tamarugal.
Coquimbo: Parque Nacional Bosque Fray Jorge, Reserva Nacional Las Chinchillas, Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.
Valparaíso: Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández.
Metropolitana de Santiago: Monumento Natural El Morado, Parque Nacional Rio Clarillo.
Maule: Reserva Nacional Radal Siete Tazas, Reserva Nacional Altos de Lircay.
Ñuble: Reserva Nacional Los Huemules de Niblinto, Reserva Nacional Ñuble.
Biobío: Reserva Nacional Nonguén, Parque Nacional Laguna del Laja.
La Araucanía: Parque Nacional Conguillío, Parque Nacional Huerquehue, Parque Nacional Villarrica, Reserva Nacional China Muerta.
Los Ríos: Parque Nacional Villarrica Sector Sur, Reserva Nacional Mocho Choshuenco.
Aysén: Parque Nacional Laguna San Rafael, Parque Nacional Queulat, Reserva Nacional Río Simpson.
Magallanes: Reserva Nacional Laguna Parrillar.