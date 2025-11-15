En medio de polémicas: votación de la AC contra Pardow se retrasa al lunes por falta de integrantes

Para el día lunes 17 de noviembre, a las 16:00 horas, quedó fijada la sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional (AC) contra el exministro Diego Pardow, debido a la ausencia de dos integrantes y por la falta también de la exautoridad.

Las diputadas que faltaron a la actividad este sábado fueron Carmen Hertz y Ericka Ñanco, quienes no habrían sido informadas sobre la sesión con la debida anticipación.

Consultado por la ausencia de su representado en las sesiones del viernes y sábado, el abogado de Pardow, Francisco Cox, explicó que la AC contra el exministro de Energía ya tenía compromisos personales impostergables.

“Nunca en la historia de las acusaciones constitucionales se ha citado a la persona a la que se le presenta la acusación. Ayer (viernes) se citó tarde, sin siquiera 24 horas, intempestivamente, y ya tenía compromisos personales impostergables”, argumentó, asegurando que su representado sí irá a la sesión de este lunes siguiente a las elecciones.

De esta manera, se espera que el análisis de la acusación constitucional por parte de la comisión se lleve a cabo este lunes, instancia en la que se despecharía el informe para ser votado en la Cámara de Diputados y Diputadas a partir del jueves o viernes, ya que antes se revisará el Presupuesto en el Congreso Nacional.

Eventual conflicto de interés y respuesta del Gobierno

Uno de los temas que marcó la jornada del viernes fue la revelación de un posible “conflicto de interés” en el caso de Diego Pardow. Jaime Mulet (FRVS), quien lidera la comisión revisora, develó que el exministro tendría un Acuerdo de Unión Civil (AUC) con Catalina Iñiguez, abogada socia del Estudio Ferrada Nehme, que defendió a la empresa Transelec en un juicio ante el Tribunal de la Libre Competencia.

Durante la sesión del viernes, Mulet aseguró que la exautoridad no habría informado de la actividad de su pareja en su declaración de intereses, y “eso evidencia un conflicto de interés del exministro Pardow si se ratifica lo que yo señalo en los documentos y no se desmiente de otra forma”.

En el marco de la acusación constitucional, el gobierno del Presidente Gabriel Boric volvió a respaldar al exministro de Energía.

Fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien se refirió al tema en un punto de prensa, aclarando que el posible conflicto de interés fue desmentido previamente:

“La información a la cual hace referencia el diputado fue publicada por algunos medios de comunicación hace un par de semanas, y en su oportunidad se aclaró que esta persona no habría tenido ningún rol en el proceso de fijación.”

Elizalde agregó que la acusación carece de sentido: “El Presidente de la República le pidió la renuncia, y la acusación constitucional tiene por objeto hacer valer responsabilidad política, y tiene una pena accesoria que es la inhabilidad para cumplir funciones públicas durante cinco años, y por eso hemos dicho que esta es una acusación inconducente, y, por tanto, esperamos que sea rechazada”.