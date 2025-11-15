Maduro a EEUU: “Paren la mano enloquecida de quien ordena llevar guerra al Caribe”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se dirigió este viernes al pueblo estadounidense para que “paren la mano enloquecida de quien ordena llevar una guerra al Caribe”, en el marco de la operación militar lanzada por Washington en la región, la cual alega una lucha contra el narcotráfico.

“Es al pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo en este momento (…) para decirles que paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica y al Caribe. Detengan la guerra. No a la guerra“, declaró durante un encuentro de juristas en defensa del Derecho Internacional celebrado en Caracas.

Maduro sostuvo que “el pueblo de Estados Unidos tiene un papel estelar en este momento para detener lo que pudiera ser una tragedia para” todo el continente. Asimismo, consideró que “la inmensa mayoría del pueblo estadounidense no quiere guerra en el mundo y menos quiere una guerra en América”.

El jefe de Estado venezolano defendió en su intervención que no se puede permitir que “surja y se imponga una corriente militarista, colonialista y venga a matar” a gente inocente.

La operación ‘Lanza del Sur’

Las declaraciones de Maduro llegan un día después que el Pentágono anunciara la operación ‘Lanza del Sur’ contra los “narcoterroristas” en Latinoamérica. La operación incluye el despliegue de un nuevo portaaviones y se enmarca en los bombardeos contra supuestas embarcaciones con drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, que han dejado más de 70 muertos.

Tanto la ONU como los gobiernos de Venezuela y Colombia han denunciado estas prácticas como asesinatos extrajudiciales y han apuntado de que las víctimas serían principalmente pescadores. En Caracas existe el temor de una posible intervención militar estadounidense, un extremo del que ha alertado también Bogotá.