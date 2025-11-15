Diario y Radio Universidad Chile

Maduro a EEUU: “Paren la mano enloquecida de quien ordena llevar guerra al Caribe”

Nicolás Maduro instó al pueblo de EEUU a detener la guerra en el Caribe y Sudamérica, en respuesta a la operación militar 'Lanza del Sur' del Pentágono. Caracas y Bogotá temen una intervención militar tras los bombardeos.

Nicolás Maduro instó al pueblo de EEUU a detener la guerra en el Caribe y Sudamérica, en respuesta a la operación militar 'Lanza del Sur' del Pentágono. Caracas y Bogotá temen una intervención militar tras los bombardeos.

Internacional

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se dirigió este viernes al pueblo estadounidense para que “paren la mano enloquecida de quien ordena llevar una guerra al Caribe”, en el marco de la operación militar lanzada por Washington en la región, la cual alega una lucha contra el narcotráfico.

“Es al pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo en este momento (…) para decirles que paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica y al Caribe. Detengan la guerra. No a la guerra“, declaró durante un encuentro de juristas en defensa del Derecho Internacional celebrado en Caracas.

Maduro sostuvo que “el pueblo de Estados Unidos tiene un papel estelar en este momento para detener lo que pudiera ser una tragedia para” todo el continente. Asimismo, consideró que “la inmensa mayoría del pueblo estadounidense no quiere guerra en el mundo y menos quiere una guerra en América”.

El jefe de Estado venezolano defendió en su intervención que no se puede permitir que “surja y se imponga una corriente militarista, colonialista y venga a matar” a gente inocente.

La operación ‘Lanza del Sur’

Las declaraciones de Maduro llegan un día después que el Pentágono anunciara la operación ‘Lanza del Sur’ contra los “narcoterroristas” en Latinoamérica. La operación incluye el despliegue de un nuevo portaaviones y se enmarca en los bombardeos contra supuestas embarcaciones con drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, que han dejado más de 70 muertos.

Tanto la ONU como los gobiernos de Venezuela y Colombia han denunciado estas prácticas como asesinatos extrajudiciales y han apuntado de que las víctimas serían principalmente pescadores. En Caracas existe el temor de una posible intervención militar estadounidense, un extremo del que ha alertado también Bogotá.

Claves: , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Malkovich vuelve a Chile para encarnar al oscuro aviador de Bolaño en las tablas del Nescafé de las Artes
post-title
"Yo Cuido, Yo Estudio": Universitarias embarazadas o cuidadoras ya tienen ley
post-title
Kast espera dialogar con Lula y Sheinbaum por candidatura de Bachelet a la ONU
post-title
Multan a turista estadounidense por uso de fuego en Torres del Paine

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X