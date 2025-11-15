Muerte en el Monumental: Fiscalía formalizará a dos carabineros por apremios ilegítimos tras atropello de dos hinchas

Dos funcionarios de Carabineros serán formalizados por su presunta responsabilidad en la muerte de dos hinchas, quienes fueron atropellados a las afueras del Estadio Monumental el pasado 10 de abril.

Según consignó El Mercurio, la Fiscalía Metropolitana Oriente presentará cargos contra el sargento Luis Rojas Salazar, quien conducía el carro lanzagases que pasó por encima de la reja donde se encontraban ambos jóvenes, y Williams Henríquez Troncoso, que lo tripulaba.

El fiscal Jorge Reyes ha solicitado una audiencia ante el 13° Juzgado de Garantía para imputar a los dos uniformados por apremios ilegítimos, entre otros delitos.

Las pericias de la PDI y el SML

Con el fin de establecer los hechos, la Policía de Investigaciones (PDI) revisó distintas evidencias. Un informe del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) señaló que las víctimas, de 18 y 12 años, presentaban “trauma de alta energía (…) compatible con compresión”, aunque no se apreciaban “lesiones compatibles con características de las bandas de rodadura de neumático”.

Sin embargo, un informe del Servicio Médico Legal (SML) indicó que:

“Las características de las lesiones externas e internas son concordantes con el antecedente de aplastamiento de alta energía (reja metálica y vehículo policial blindado)”.

La formalización busca determinar la responsabilidad penal de los funcionarios en este trágico suceso.