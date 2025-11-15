Paz Milet: “La llegada de Rodrigo Paz marca un cambio sustantivo en la política exterior boliviana”

Tras la asunción de Rodrigo Paz en Bolivia, la académica Paz Milet analizó un escenario de transformaciones profundas en la política exterior del país. Milet aseguró que el nuevo mandatario dejará atrás el entramado bolivariano del MAS para retomar una identidad internacional más tradicional, abrirse a la cooperación con Estados Unidos y ordenar su agenda regional en torno a necesidades económicas urgentes. En ese marco, proyectó un vínculo pragmático con Javier Milei y un avance “paso a paso” —sin presiones— hacia una eventual normalización de relaciones con Chile.

Rodrigo Paz, del partido Demócrata Cristiano ganó el balotaje del pasado 19 de octubre en Bolivia. Con su triunfo, culminó el ciclo político del Movimiento al Socialismo, el que se extendió por casi dos décadas.

Paz tomó posesión este 8 de noviembre, iniciando un mandato por cinco años, en el que su tarea principal será darle solución a la crisis económica del país, golpeada por escasez de combustibles, dólares y una alta inflación.

En su primer día como presidente de Bolivia, Rodrigo Paz recalcó que la “cooperación” con los cinco países vecinos —Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú— “será esencial” para encaminar el trabajo de su administración.

Uno de los puntos que incluía la propuesta de Paz en su campaña electoral era mejorar las relaciones bilaterales con Chile, las que están distanciadas desde la década de los setenta.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la analista internacional y académica del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra casa de estudios, Paz Milet, analizó lo que será la política exterior del nuevo presidente de Bolivia y que ya ha dado algunos indicios.

– ¿Cómo cambia la política exterior de Bolivia con la asunción de Paz?

Hay un tránsito respecto a las alianzas. No hay que olvidar que el Movimiento al Socialismo, tenía una vinculación con todo lo que es el proyecto bolivariano, con una dimensión distinta de aliados.

Hoy Paz se plantea insertar en el mundo y la región desde una perspectiva distinta, va a terminar con las alianzas que tuvo el MAS y volver a una lógica más de la identidad que tradicionalmente tuvo Bolivia en su vinculación de política exterior. La llegada de Rodrigo Paz marca un cambio sustantivo en la política exterior boliviana. Va a cambiar la lógica con quien se relaciona, y eso desde todo punto de vista también implica un mayor acercamiento con Estados Unidos a propósito de la situación crítica económica que vive Bolivia, que va a necesitar fondos internacionales.

– ¿Cómo ponderar el acercamiento de Paz con Javier Milei?

Es un tema de afinidad en alguna de las políticas que quiere desarrollar, más allá de los cuestionamientos, pero a nivel internacional Milei tiene una imagen de que está pudiendo desarrollar aquello para lo que llegó al poder. Después también ve que Milei puede ser un puente con Estados Unidos, que es muy importante y Argentina es un país muy grande que tiene muchísima capacidad de generar algún tipo de vinculación con Bolivia para, por ejemplo, el tema de la industria del litio, ciertos recursos minerales importantes.

– ¿Cómo podría afectar lo que pase con la elección presidencial en nuestro país ante la relación con Bolivia? Entendiendo las propuestas de los candidatos de extrema derecha.

Una cosa distinta es lo que se anuncia en campaña presidencial, y otra es lo que se va a desarrollar en terreno, cuando finalmente uno tiene que asumir.

Hay una lógica que invita a la cooperación, hay un desafío mayor hoy, por ejemplo, con un fenómeno como la migración venezolana, que ya son 8 millones fuera del territorio venezolano. Entonces, más allá de posibilidad de cerrar frontera, de construir zanja, la verdad es que lo que se invita es a hacer una mayor cooperación para trabajar conjuntamente, y ahí van a, no solamente Bolivia, sino que van a estar otros actores movilizando que se tomen ese tipo de decisiones. Más allá de la campaña y lo que se ha hablado en campaña, la llegada de Paz al poder para alguno de los principales candidatos que en este momento podría acceder al poder en Chile es una señal muy importante, y está la posibilidad de generar alianzas acompañadas, por ejemplo, por Estados Unidos, algo que va a generar muchísimo interés.

– En su campaña Paz señalaba que quería mejorar las relaciones bilaterales con Chile, ¿Cómo se podría avanzar en aquello?

Todo depende. En el Instituto de Estudios Internacionales tenemos un programa en Radio Universidad de Chile y conversé con un académico boliviano muy reconocido, y él me dijo que en el determinado momento del restablecimiento de relaciones diplomáticas, plantearlo como un objetivo fundamental, podría ser una presión innecesaria en la relación.

Entonces, lo que algunos otros sectores cercanos a Paz plantean es ir caminando de a poco hacia ese restablecimiento de relaciones, pero no plantearlo como un objetivo fundamental del primer tiempo, eso podría presionar mucho la relación bilateral.