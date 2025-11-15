Profesores acusan a Mineduc y Servel de no respetar la hora de entrega de establecimientos para elecciones

El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo, denunció que las escuelas y liceos que serán locales de votación para las elecciones de este domingo 16 de noviembre comenzaron a ser ocupados por las fuerzas encargadas del orden público y el proceso electoral desde la mañana del viernes, durante la jornada escolar.

Según Aguilar, esta ocupación se realizó antes de la hora fijada por el oficio, que determinaba la entrega de los establecimientos a partir de las 17:00 horas.

“Hemos tenido reportes a lo largo del país, que desde las primeras horas del viernes los colegios tuvieron que recibir a quienes están encargados del proceso eleccionario, junto con todos los materiales que ello lleva. Generando inconvenientes durante la jornada educativa. Lo que no corresponde”, indicó el líder del gremio docente.

Temor por sanitización y el retorno a clases

El presidente del gremio sostuvo que el proceso electoral genera un impacto que no se soluciona solo con la entrega de los recintos, sino que exige una sanitización adecuada.

“El domingo van a transitar miles de personas por cada establecimiento, utilizan los baños, permanecen por largas horas en los recintos. Los colegios deben quedar sanitizados, no es sólo entregarlos. Nosotros anticipamos que van a haber muchos problemas por una tozudez”, afirmó.

En ese sentido, acusó al Mineduc y Servel de una “mala planificación” y de no escuchar las advertencias previas:

“Aquí hay una mala planificación, el lunes los colegios no van a alcanzar a estar listos. Tozudos, porfiados, les hemos explicado que esto no es lo conveniente, pero no nos escucharon”.