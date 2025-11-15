¿Qué queremos con los Nidos Lingüísticos?: "Llevar las lenguas de los pueblos indígenas a las nuevas generaciones”

Durante este segundo semestre de 2025, más de diez comunas de la región Metropolitana serán parte de las experiencias educativas denominadas “Nidos Lingüísticos”. La iniciativa, dirigida a las niñeces, tiene como principal objetivo el fortalecimiento lingüístico, cultural y socio territorial desde estilos y espacios propios de la cultura y lengua de los pueblos mapuche y quechua.

Un grupo de jardines infantiles de La Cisterna, San Bernardo, Lo Prado, El Bosque, La Pintana, San Ramón, Puente Alto, Huechuraba, Macul, La Granja y San Joaquín, se sumó a esta estrategia de revitalización lingüística. El proyecto es impulsado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y la Academia de la Lengua y Cultura Mapuche en Contexto Urbano (ALMaCU).

Álvaro Morales, director nacional de CONADI, se mostró agradecido por este trabajo colaborativo. “Cuando se pierde una lengua, se pierde una cosmovisión. Por lo tanto, lo que hoy día queremos relevar son las apuestas que han funcionado en otros contextos, como el de Nueva Zelanda (maorí). Y estos son los famosos Nidos Lingüísticos y que apuntan a las infancias” explica Morales.

Este proyecto responde a compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos culturales de los pueblos originarios, como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022–2032) proclamado por Naciones Unidas.

“Abramos este camino” destaca el director nacional de CONADI. Y afirma: “esperemos que esto tenga un desarrollo en el mediano y largo plazo”.

Durante la primera etapa, se coordinó una inducción con los y las Educadoras de la Lengua y Cultura (ELCIs). “Después de este proceso de preparación, vamos a ir al establecimiento para reproducir los contenidos que aporten al proceso de aprendizaje” menciona Ximena Montecinos Antiguay, jefa(s) Oficina Asuntos Indígenas Santiago – CONADI.

“¿Qué queremos con los Nidos Lingüísticos? Algo muy fundamental que es llevar las lenguas de los pueblos indígenas, particularmente mapuche y quechua, a las nuevas generaciones” agrega Montecinos Antiguay.

La iniciativa apunta a la población de niños y niñas más pequeñas, donde las ELCIs están vinculadas con asociaciones indígenas que apadrinan estos jardines infantiles y recrean ámbitos para el aprendizaje, por ejemplo, del mapudungun en etapa parvularia. Previamente, también se coordina una colaboración con el equipo docente y directivo de estos recintos.

Ximena Montecinos afirma que es una experiencia inédita que se podrá evaluar y proyectar para el futuro. “Tenemos hoy día un gran proyecto, con muchos desafíos, pero con total convicción de que lo estamos haciendo con personas que tienen experiencia de trabajo y nos van a garantizar éxitos” concluye.

Revitalización con apoyo de las familias

Para ALMaCU es muy importante ser parte de este proyecto con la oficina de Conadi en Santiago, así lo describe María Hueichaqueo, coordinadora de esta iniciativa de Nidos Lingüísticos y lideresa indígena con trabajo territorial con mujeres indígenas.

“Queremos contribuir a que las lenguas indígenas no se pierdan en nuestro país y ahí se están incorporando hermanas mayores hablantes fluidas de mapudungun” dice Hueichaqueo.

Erna Millao Cheuquecoy será parte de los Nidos en el jardín “Semillas de la Tierra” en La Cisterna, Jose Paillan Hueche en “El Tranque” de El Bosque, Juana Rosa Pichun Levipil en “Poyentu mapu” de San Bernardo, Olivia Marileo Nahuelpe en “Atipiri” de La Pintana, Sayen Paillal Huenchual parte del equipo ejecutor, entre otros y otras ELCIs.

“Básicamente se usarán palabras en mapudungun, sonidos de instrumentos ceremoniales y también queremos vincular a las familias. Si el mapudungun va a estar inserto en las niñeces, también lo importante es que en las familias se vaya promoviendo la revitalización de esta lengua” cuenta María Hueichaqueo.

El llamado a las nuevas generaciones

En esta búsqueda de avanzar en el reconocimiento, revitalización y transmisión de saberes ancestrales, a principios de octubre se realizó un emotivo encuentro en torno a los Nidos Lingüísticos en el Palacio Pereira. Diversas instituciones – CONADI, la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios, entre otras del gobierno y la sociedad civil- se reunieron para presentar iniciativas que están fortaleciendo las lenguas originarias desde la infancia.

Rubén Reyes Aymani, presidente del Consejo Lingüístico Ckunsa Lickanantay, comenta que “estamos trabajando para crear un Nido Lingüístico en Atacama. Serán dos, uno en la localidad de Toconao y otro en San Pedro de Atacama”.

“Hoy día los adultos estamos trabajando fuerte, queremos revitalizar todo, pero son ellos (niños y niñas) los que más tarde tienen que hacerse cargo de este trabajo y de este importante legado ancestral que tenemos dentro de nuestro pueblo” reflexiona Reyes.

También se destacaron los proyectos de Trempeyen (Temuco), Hōŋa’a Re’o (Rapa Nui) y la Academia de la Lengua y Cultura Mapuche en Contexto Urbano (ALMaCU).

Jackeline Rapu Tuki, presidenta de la Academia de la Lengua Rapanui, afirma que “la revitalización lingüística es fundamental porque, a través del idioma, nosotros lo que hacemos es el motor de la vida y del vivir diario. Además, a través de la lengua, nosotros hacemos la transmisión oral de generación en generación y si se pierde también se pierde nuestra cultura”.

“Además está nuestra identidad, está nuestra historia y nuestra conexión con la madre tierra” destaca.