“Quiero Mejor" en Chile: Kevin Johansen regresa al Teatro Nescafé de las Artes

Kevin Johansen, uno de los artistas más singulares e influyentes del último tiempo, regresa a Chile el 2 y 3 de diciembre para presentar en vivo su más reciente trabajo discográfico: “Quiero Mejor”, acompañado por su banda Feng Shui Project.

Este esperado reencuentro se realizará en el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago, donde se invita a vivir dos noches íntimas cargadas de emociones e ironía, acompañadas de la particularidad musical y poética característica del argentino – estadounidense, quien se posiciona como uno de los máximos referentes del folk-pop en Latinoamérica.

Tras agotar las entradas durante su última visita a Chile, Kevin Johansen regresa para saldar una deuda con el público chileno: la presentación en vivo de “Quiero Mejor”, álbum que ha sido celebrado por la crítica y sus fans como una evolución sensible y poderosa de su universo artístico.



Se destaca que “Quiero Mejor” no solo es un título, es una invitación: a sentir más, a mirar distinto, a ser parte del viaje musical de un artista en plena madurez creativa. Además, ganador del Premio Gardel a Mejor Álbum de Canción de Autor de este año.

Eso no es todo, pues, durante el show, el cantautor recorrerá las canciones de este nuevo trabajo y también los clásicos de siempre que han marcado generaciones: desde “Anoche Soñé Contigo” hasta “Cumbiera Intelectual” y “Desde Que Te Perdí”.

“Nos vemos muy pronto para seguir cantando más y mejor” destaca el artista que se presentará el 20 y 22 de noviembre en Montevideo (Uruguay) y luego de su paso por Santiago, tiene conciertos el 5 de diciembre en Viña del Mar (Teatro Municipal) y el 6 del mismo mes en el Teatro del Lago de Frutillar.