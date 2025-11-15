Ramírez (UDI): “Republicanos va a tener más parlamentarios, pero no a costa nuestra”

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, realizó un diagnóstico del escenario que se abre para el sector en el Congreso tras las elecciones de este domingo 16 de noviembre, destacando que el crecimiento de la derecha será inédito, pero exige responsabilidad.

En entrevista con La Tercera, Ramírez afirmó que “ni Chile Vamos, ni Republicanos, ni nadie va a tener mayoría por sí solo. Este escenario de mayoría de derecha en el Congreso es inédito y la UDI va a enfrentar esto con sentido de responsabilidad: si por mezquindades terminamos no aprovechando esta mayoría, merecemos ser colgados en la plaza pública”.

En esta línea, proyectó que “en vista de que va a haber un crecimiento de la oposición al gobierno del Presidente Boric, vamos a experimentar un buen resultado. Sigo pensando que la lista de Chile Vamos más Demócratas va a ser la más votada”.

El crecimiento de Republicanos y la pugna por los escaños

Respecto a los sondeos que anticipan un crecimiento importante del Partido Republicano, el timonel de la UDI dijo que “aquí la derecha -en general- va a crecer a costa de la izquierda. Republicanos, efectivamente, va a tener más parlamentarios, pero no a costa nuestra: entre todos le vamos a arrebatar escaños a la izquierda. La pregunta es si esto va a dañar más al Socialismo Democrático o al eje Frente Amplio-PC”.

Cabe recordar que las fuerzas de oposición, incluyendo a la UDI y Republicanos, no lograron alcanzar un acuerdo parlamentario único para esta elección, pese a los intentos de Chile Vamos por insistir en una lista amplia para maximizar la representación. Optaron por competir en listas separadas en la mayoría de los distritos, una decisión que, según análisis previos, podría haberles costado escaños mutuamente.

Ramírez planteó que “vamos a tener fuerzas equilibradas y eso será una buena noticia, porque la unidad siempre es más fácil entre fuerzas de similar peso que entre quienes tienen muchas diferencias. La tentación del fuerte de pisar al débil existe”.

“Chile Vamos va a tener más de la mitad de los parlamentarios de derecha, y lo que vamos a hacer desde la UDI es utilizar esta fuerza para trabajar activamente por la unidad”, añadió.

La UDI como “puente” para la unidad presidencial

Al ser consultado sobre qué ocurriría si Evelyn Matthei no pasa a segunda vuelta, el presidente de la UDI aseguró que “Chile Vamos va a tener que mostrar la grandeza de impulsar la unidad. El proyecto va a mantenerse vivo”.

“Nosotros sabemos que para muchas fuerzas políticas de derecha la unidad no es automática. Y por eso, la oferta de la UDI es ser el puente que haga posible que esta unidad se materialice”, manifestó.

En cuanto al eventual “gesto de unidad” que podría ocurrir en la noche de este domingo, Ramírez expresó que “vamos a hacer todos los gestos para recibir o visitar, dependiendo de quién sea el ganador o ganadora, y vamos a hacer lo posible por influir en todas las fuerzas políticas opositoras para que esto ocurra (…). Lo he dicho muchas veces y hablo por la UDI: vamos a trabajar de manera entusiasta contra quien compita contra Jeannette Jara. En eso no nos vamos a perder un segundo”.