Vivanco tras prisión preventiva de su pareja: "Se vuelve a repetir una injusticia"

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, entregó un comunicado luego que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decidiera decretar prisión preventiva para su pareja, Gonzalo Migueles, y a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos en el marco de la investigación del caso Muñeca Bielorrusa.

Vivanco manifestó su disconformidad con el fallo, asegurando que se repite un patrón de injusticia en su contra.

“Resulta inexplicable que el tribunal haya concluido la existencia de delitos y mi presunta participación con indicios que la propia jueza Michelle Ibacache cuestionó por ocho jornadas”, indicó.

Cuestionamiento a la resolución judicial

La exministra criticó que gran parte de la resolución que fundamentó la prisión preventiva aludiera a hechos que se le adjudican, pese a que ella no estuvo presente en la audiencia dado que no fue formalizada.

“Obviamente, esto significa que mi defensa no ha podido participar en la audiencia (…) Se vuelve a repetir una injusticia”, añadió Vivanco, haciendo un paralelo con su proceso de destitución.

“Fui víctima de un procedimiento de remoción express que duró un mes, en las más precarias condiciones, pues no tuve acceso ni siquiera a la totalidad de la prueba que se presentó en mi caso”, recordó.

Finalmente, Vivanco manifestó que no aceptará que la situación se repita y anunció que, en conjunto con sus abogados, evaluará todos los caminos y acciones que sean procedentes para evitar ser culpada o condenada antes de esbozar su defensa “en un juicio imparcial, objetivo y con pruebas que cumplan con el estándar de legalidad”.