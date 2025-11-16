Alta frecuencia de votantes marca la jornada de elecciones en Alemania

Al igual que en nuestro país, las nueve mesas receptoras de los sufragios están funcionando desde las 08:00 hasta las 18:00 horas. Sin embargo, el voto en el exterior es voluntario. Según informó el Servicio Electoral (SERVEL), los electores pueden votar con su cédula de identidad o pasaporte vigente. También se aceptarán aquellos que hayan vencido dentro de los doce meses anteriores a la elección, es decir, desde el 16 de noviembre de 2024.

En Alemania son cuatro las ciudades que sirven como locales de votación: Berlín, con 3 mil 669 electores habilitados para sufragar; Fráncfort, con 2 mil 250; Múnich, con 2 mil 151; y Hamburgo, con mil 614.

Según pudo conversar Radio y Diario Universidad de Chile con algunos vocales de mesa, se prevé que este domingo participe una mayor cantidad de connacionales, a diferencia de lo que fue en las primarias del pasado 29 de junio, donde votó un total de 981 personas, es decir, apenas el 10,13% del padrón electoral inscrito en Alemania.

En esa ocasión, la ganadora fue la candidata del Pacto Unidad por Chile y exministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien lideró las preferencias del voto en el extranjero, salvo en ciudades del continente asiático, tales como Shanghái (China), Bangkok (Tailandia) y Hanói (Vietnam), donde se impuso la precandidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá.

Orlando Mardones, apoderado general del comando de Jeannette Jara en Berlín, valoró positivamente la concurrencia de los chilenos a las urnas.

“En las primarias la votación fue muy baja, pero en esta oportunidad creo que la asistencia y la participación es mucho mejor. En la suscripción de Berlín hay una cantidad de alrededor de 3 mil 700 personas que están convocadas a votar, pero esperamos llegar a un 60%, 70% (del padrón)“, declaró Mardones.

Asimismo, el apoderado calificó como “una sorpresa” el posicionamiento del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, en el segundo lugar de las preferencias en el extranjero. De todas maneras, consideró que esta tendencia “puede que no refleje la realidad” de cara al balotaje.

Las votaciones en el extranjero iniciaron en Oceanía (16:00 horas del sábado en Chile), donde nuevamente la candidata del oficialismo se quedó con el primer lugar, con un 55,3% de los votos en Nueva Zelanda y un 45,17% en Australia; seguido del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, con 14,02% y 16,94%, respectivamente.

En total pueden votar en el extranjero 160.935 personas en 118 locales de votación distribuidos en 64 países en el mundo.

Foto de portada: Natalia Palma.