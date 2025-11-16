En Gaza, la llegada del invierno y las lluvias precarizan aún más a la población del enclave

Con los pies en el agua y una pala en la mano, Hamza Aldallo intenta desesperadamente sacar el agua de lluvia que ha inundado su tienda. “De repente, empezó a llover, a llover y a llover. No sabíamos de dónde venía el agua. Intentamos poner arena aquí, poner arena allá, para intentar que el agua se desbordara en otra dirección. Pero, como pueden ver, era imposible seguir así”, se lamenta el hombre.

Todo está destruido

Las casas hechas con materiales duros, en las que vivían en la ciudad de Gaza antes de la guerra, están completamente destruidas. Con su esposa y sus dos hijos, viven en una instalación improvisada construida con sábanas y trozos de madera.

“No tenemos nada, ninguna solución para drenar el agua. Toda la estructura está arruinada, la tienda se inunda por todos lados, las sábanas están destrozadas. El resultado, como pueden ver, es que el colchón y la ropa están completamente empapados. Los niños se han enfermado por culpa de la lluvia”.

La vulnerabilidad de los niños

Tanto él como su hermana Faden están preocupados por sus hijos, que son especialmente vulnerables. “Hago todo lo posible por proteger nuestras pertenencias, he puesto ollas sobre la cama de los niños para que el agua caiga dentro, pero todo se moja, no sé qué hacer… Y no sé cómo mantener a mis hijos secos. La falta de sol empeora las cosas y solo he podido encontrar un trozo de tela para que se sienten encima”, cuenta el padre de familia.

Los gazatíes están acostumbrados a estas lluvias torrenciales pero, a causa de las restricciones impuestas por Israel a la entrada de mercancías y de ayuda humanitaria, los desplazados tuvieron que montar unos refugios incapaces de protegerlos de los aguaceros.