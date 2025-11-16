Evelyn Matthei: "Lo que importa no es la foto, sino trabajar juntos"

Tras emitir su voto en la comuna de Providencia, y acompañada de relevantes figuras de la centroderecha, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, entregó declaraciones a la prensa donde expresó su confianza respecto de los resultados de esta noche y reafirmó su convicción de pasar a segunda vuelta.

“Yo creo que hoy paso a segunda vuelta, siempre he estado convencida de ello. He sentido mucha confianza, mucho cariño por parte de la gente, en la calle, y yo creo que eso se ha reflejado”, afirmó.

“Lo único que le importa a los chilenos es que les solucionemos la seguridad, que haya empleo, que cuando alguien se enferme lo traten a tiempo y no lo llamen cuando ya esté muerto. Esas son las cosas que de verdad importan a los chilenos”, sostuvo la candidata.

Respexto de la unidad en la oposición en caso de que no sea ella pase a segunda vuelta, la exalcaldesa indicó que “ustedes saben que al final uno tiene que hacer siempre lo que sea mejor para Chile. Eso es siempre así, siempre ha sido así”.

En esa misma linea, al ser consultada por la “foto de las candidaturas de derecha”, Matthei expresó que “en primer lugar, lo que importa no es la foto, sino que realmente la intención es de trabajar juntos. Y ustedes conocen, tengo toda una trayectoria de trabajar con todos los equipos juntos (…) ese es mi estilo, trabajar con todos los que estén dispuestos a poner la buena voluntad para sacar Chile adelante”.