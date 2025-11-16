Jeannette Jara y José Antonio Kast pasan a segunda vuelta

El Servel informó que con el 27,38% de las mesas escrutadas a nivel nacional, Jeannette Jara está ganando la primera vuelta presidencial con el 26,29% de los votos (900.294).

En segundo lugar se ubica José Antonio Kast con el 24,66% de los sufragios (844.375), seguido en tercer lugar por Franco Parisi con 18,41% de los votos (630.447).

Luego aparecen Johannes Kaiser en cuarto lugar con 13,87% y en quinto lugar Evelyn Matthei con 13,70% de las preferencias.

Finalmente, en sexta ubicación figura Harold Mayne-Nichols con 1,28%, Marco Enríquez-Ominami en séptimo lugar con 1,13% y en octavo lugar aparece Eduardo Artés con 0,65%.

Votos válidamente emitidos 96,47%, votos nulos 2,51% y votos en blanco 1,02%.