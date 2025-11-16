Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 21 de febrero de 2026


José Antonio Kast anuncia retiro político si no llega a segunda vuelta

El candidato presidencial del Partido Republicano señaló que "si no salgo para la segunda vuelta, será la última elección presidencial en la que participe”, precisando que continuará colaborando “en una segunda línea”.

Elecciones 2025

La participación de José Antonio Kast en la elección presidencial de este domingo estuvo marcada por mensajes de tranquilidad y definiciones políticas. Al llegar al Colegio María Ana Mogas de Paine para votar en la mesa 65, aseguró estar “con el mejor de los ánimos, muy tranquilo”.

Su llamado fue a la normalidad del proceso: “Mientras antes puedan ir a votar, mejor. Sean considerados con los vocales de mesa, que tienen que ser respetados por todos nosotros”.

El candidato vinculó la necesidad de unidad con el clima social: “La ciudadanía espera unidad para enfrentar los problemas que aquejan a la ciudadanía. La mayoría de las personas les van a decir que tienen miedo con temas de droga, narcotráfico”. En ese contexto, criticó la continuidad del oficialismo, que según él “no le hace bien al país”, y afirmó que “el Partido Comunista tiene una ideología muy marcada”.

Respecto al futuro político, Kast sostuvo que la derecha actuará cohesionada: “Lo que yo veo es que esa unidad se va a dar”.

Finalmente, adelantó su decisión personal: “Si yo no paso a segunda vuelta -que creo que va a ocurrir- yo en el acto siguiente le daría el apoyo al que sea una lista distinta a la lista del gobierno que define el país”.

Y añadió: “Si no salgo para la segunda vuelta, será la última elección presidencial en la que participe”, precisando que continuará colaborando “en una segunda línea” y que la política “debe darles espacio a nuevos candidatos”.

 

 

 

