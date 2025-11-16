José Antonio Kast anuncia retiro político si no llega a segunda vuelta

La participación de José Antonio Kast en la elección presidencial de este domingo estuvo marcada por mensajes de tranquilidad y definiciones políticas. Al llegar al Colegio María Ana Mogas de Paine para votar en la mesa 65, aseguró estar “con el mejor de los ánimos, muy tranquilo”.

Su llamado fue a la normalidad del proceso: “Mientras antes puedan ir a votar, mejor. Sean considerados con los vocales de mesa, que tienen que ser respetados por todos nosotros”.

El candidato vinculó la necesidad de unidad con el clima social: “La ciudadanía espera unidad para enfrentar los problemas que aquejan a la ciudadanía. La mayoría de las personas les van a decir que tienen miedo con temas de droga, narcotráfico”. En ese contexto, criticó la continuidad del oficialismo, que según él “no le hace bien al país”, y afirmó que “el Partido Comunista tiene una ideología muy marcada”.

Respecto al futuro político, Kast sostuvo que la derecha actuará cohesionada: “Lo que yo veo es que esa unidad se va a dar”.

Finalmente, adelantó su decisión personal: “Si yo no paso a segunda vuelta -que creo que va a ocurrir- yo en el acto siguiente le daría el apoyo al que sea una lista distinta a la lista del gobierno que define el país”.

Y añadió: “Si no salgo para la segunda vuelta, será la última elección presidencial en la que participe”, precisando que continuará colaborando “en una segunda línea” y que la política “debe darles espacio a nuevos candidatos”.

Aton Chile