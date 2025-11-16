José Antonio Kast casi empata a Jara y queda como primera opción para ganar la presidencia

Con el 40,36% de los votos escrutados, José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, pasó a segunda vuelta con el 24,46% de las preferencias. De esa manera, el ultraderechista se enfrentará a Jeannette Jara (pacto Unidad por Chile) en la segunda vuelta presidencial el 14 de diciembre, en una disputa electoral que se perfila como la confrontación entre proyectos políticos profundamente distintos.

Con más de tres décadas en la vida pública, Kast inició su trayectoria en la Unión Demócrata Independiente (UDI), colectividad fundada por Jaime Guzmán. Permaneció en ella hasta 2016, cuando renunció afirmando que el partido se alejaba de sus convicciones morales. Un año después ingresó a la carrera presidencial como independiente, levantando propuestas como cerrar la frontera con Bolivia para combatir el narcotráfico, instalar profesores de religión en todas las escuelas públicas e indultar “a todos aquellos que injusta o inhumanamente están presos” por violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Incluso llegó a declarar que, de estar vivo, Augusto Pinochet votaría por él. Su 8% en 2017 evidenció que existía un electorado disponible para un discurso de derecha radical.

Ese espacio político terminaría cristalizando en el Partido Republicano, que fundó en 2019 y con el que se presentó a las presidenciales de 2021. Su programa incluía, entre otras medidas, reducir el tamaño del Estado, derogar la ley del aborto en tres causales y eliminar el Ministerio de la Mujer. Para esa campaña ya comenzaba a moderar públicamente su juicio sobre la dictadura: “Cualquier persona que haya violado los derechos humanos, sea militar o no, yo no lo respaldo”, aseguró entonces. En esa primera vuelta obtuvo un 27,8% y pasó al balotaje, donde fue derrotado por Gabriel Boric, en una elección en la que el voto femenino y joven resultó determinante.

Después de 2021, Kast extendió su presencia internacional. Presidió la Political Network for Values entre 2022 y 2024 y participó en espacios que agrupan a figuras de la ultraderecha global, como la CPAC y eventos organizados por Vox en Madrid. Allí ha coincidido con políticos como Santiago Abascal, Javier Milei, Nayib Bukele y Viktor Orbán. También ha sostenido reuniones con Jair Bolsonaro en Río de Janeiro y con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Roma; un contraste con la ausencia de encuentro entre Meloni y Gabriel Boric en octubre pasado.

Aunque en los últimos meses ha evitado profundizar públicamente en materias de libertades individuales, Kast insiste en que sus convicciones permanecen intactas: “defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, dijo en el último debate televisivo.

En su entorno reconocen que, si llega a La Moneda y las derechas alcanzan mayoría parlamentaria, podría haber presión interna para impulsar parte de esa agenda. En ese escenario hipotético, deberá tender puentes con la derecha tradicional y con la derecha libertaria, un sector aún más duro que el propio Partido Republicano. Su capacidad de negociación ha sido puesta en duda por analistas, recordando el fallido segundo proceso constituyente de 2023, liderado precisamente por su sector.