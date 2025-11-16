Kaiser reconoce derrota con proyección de futuro y confirma apoyo a Kast: "Somos una fuerza que llegó para quedarse"

Johannes Kaiser fue el segundo de los candidatos presidenciables en reaccionar a los resultados. El candidato del Partido Nacional Libertario reconoció su derrota y, de inmediato, definió su postura para la segunda vuelta, anunciando un respaldo explícito al republicano, José Antonio Kast.

“Vamos a respaldar la candidatura de José Antonio Kast en segunda vuelta”, afirmó, dando paso a un extenso mensaje dirigido a sus votantes y al rol que proyecta para su partido en los próximos años.

En su declaración, Kaiser enfatizó que su colectividad buscará mantener presencia en la discusión pública: “Somos una fuerza que llegó para quedarse en la política nacional y vamos a apelar porque esos principios con tanta generosidad que han adoptado otros partidos políticos y provenían de nuestro programa se cumplan”.

“Vamos a velar porque no se abandone la sana doctrina de la defensa de los principios de la libertad en un eventual futuro gobierno, vamos a velar porque los derechos de nuestros conciudadanos no sean moneda de cambio en la mesa de los políticos”, destacó.

El diputado agregó que “quizás los resultados decepciona a algunos, pero lo que es el impacto político es de los mejores resultados de una nueva formación en la historia de nuestra república”.

Además, enfatizó que: “No le debemos favores a nadie, la campaña se hizo limpiamente, nosotros hemos hecho de esta campaña lo más limpia posible sin recurrir a trucos bajos, hemos establecido un nuevo estándar, estético y político de cómo se hace campaña, nos llevamos una victoria”.

En tanto, Kaiser cerró con una afirmación sobre la continuidad política de su sector: “Damas y caballeros, el Partido Nacional Libertario acaba de llegar, no tiene ninguna intención de irse y va a seguir ocupando espacio, el espacio que legítimamente se ha ganado en el ecosistema político de nuestro país”.