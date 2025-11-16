La caída más dura de Evelyn Matthei: quinto lugar y un guiño a regañadientes hacia Kast

En el comando de Evelyn Matthei no había un optimismo desbordante pero tampoco un silencio absoluto. La incertidumbre se había tomado los primeros minutos tras el cierre de mesas, lo que rápidamente se fue transformando en resignación. Tras los primeros cómputos, la tendencia se volvía irreversible: quedar fuera de la segunda vuelta a manos de José Antonio Kast. Lo que no se imaginaron, fue quedar incluso relegada por Franco Parisi y Johannes Kaiser.

Un quinto lugar que costó digerir, a pesar de ser de las primeras en dar su discurso aceptando la derrota pasadas las 20:00 horas con cerca del 25% de las mesas escrutadas en ese momento. Aunque su discurso fue sobrio y sin dramatismos, acompañada de su equipo, las directivas respectivas de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos por Chile, se podía vislumbrar la frustración en su semblante. Como alguien que sabía que no solo perdía una elección, sino un pleito mayor: relegar a su colectividad al último lugar en la disputa de la derecha.

“No logramos mover al electorado que queríamos mover”, se reconocía entre los miembros del equipo de la exalcaldesa de Providencia mientras se confirmaba la estrepitosa caída. Más aún, una realidad que se empezaba a desprender: Chile Vamos perdió definitivamente el liderazgo de la derecha chilena.

En medio de la incertidumbre por los resultados presidenciales, Matthei confirmó un gesto que hasta la antesala del cierre de los vocales de mesa era la gran duda: visitar a José Antonio Kast y entregar directamente su apoyo. Así, tras un breve discurso asumiendo la derrota, la candidata partió rumbo hacia el comando del Partido Republicano.

Allí, poco antes de las 21:00 horas, la abanderada de Chile Vamos respaldó a José Antonio Kast para la segunda vuelta, acompañada de los principales rostros de su equipo. “Es super importante que no continúe este gobierno en el poder”, manifestó en sus primeras palabras hacia el republicano.

“Tenemos demasiados problemas, problemas en materia de seguridad, en economía, en falta de empleo, en un presupuesto que está totalmente desfinanciado”, expresó, recalcando que considera necesario un “cambio de timón fuerte” y que “Chile está primero”, esto último como un guiño hacia la unidad entre las derechas.

Una señal que valoraron desde el Partido Republicano, en la voz de su candidato. “Lo que nos convoca es el bien de Chile, y para lograr el bien de Chile y salir de la crisis en la que estamos, tanto en seguridad, economía, como en las áreas sociales que todos conocemos, la unidad es fundamental”, aseguró Kast en alusión al apoyo de Chile Vamos a su campaña en segunda vuelta.

A partir de este lunes, no obstante, comenzará la negociación más complicada para la centro derecha, y que ya lo advertían en el comando de Matthei previo a los resultados: el peso que tendrá Chile Vamos en el eventual programa de gobierno de José Antonio Kast.

Para ello, un ojo también estaba puesto en las elecciones parlamentarias. Al cierre de este artículo, con un 68% de las mesas escrutadas, la alianza Chile Grande y Unido (RN, UDI, Evópoli y Demócratas) sumaba un 24% de los votos, mientras que Cambio por Chile (Republicanos, PNL y PSC), alcanzaba el 25%. En el caso de los diputados, la paridad se mantiene con 21% y 22% respectivamente. Esto le abre una ventana a Chile Vamos para negociar su rol dentro de la campaña de José Antonio Kast en segunda vuelta, a pesar de la caída presidencial.

Mientras la colectividad republicana saca cuentas alegres, desde Chile Vamos cerraron la jornada con la aceptación de una dura realidad: ya no son quienes lideran la conversación en la derecha.