Largas filas y desmayos por altas temperaturas marcan jornada electoral

El inicio de la jornada electoral estuvo marcado por un escenario que rápidamente se extendió por todo Chile: largas filas en los locales de votación y tiempos de espera inusualmente altos para sufragar. Desde temprano, miles de personas acudieron a elegir Presidente, diputados y, en siete regiones, senadores, generando atochamientos tanto dentro como fuera de los recintos.

A diferencia de comicios anteriores, antes del mediodía ya había locales donde la fila superaba la media hora, mientras que algunos electores aseguraban haber esperado más de una hora para ingresar a su mesa. El calor tampoco ayudó: con temperaturas sobre los 25°C, se reportaron desmayos en distintos puntos del país debido a la combinación de aglomeraciones y exposición prolongada al sol.

Ante este escenario, muchos vocales optaron por reorganizar el funcionamiento de sus mesas para acelerar el proceso. En varios locales decidieron salir de las salas para pedir a quienes esperaban que tuvieran identificado su número de mesa antes de entrar. En otros casos, incluso se comenzó a entregar de manera anticipada las papeletas a quienes aún estaban en la fila, buscando agilizar la votación.

¿Por qué hubo tantas filas en esta elección?

Esta jornada electoral incorpora un cambio que marca una diferencia importante respecto a procesos anteriores: es la primera vez que se aplica el sistema de inscripción automática y voto obligatorio en una elección presidencial y parlamentaria. Aunque los plebiscitos también han sido obligatorios, su dinámica es distinta.

A esto se suma que, a diferencia de algunos procesos recientes que se desarrollaron en dos días —como las elecciones de 2021 y 2024—, esta vez toda la votación se concentra en una sola jornada.

El padrón también es significativamente mayor. El Servicio Electoral informó que 15 millones 779 mil 102 personas están habilitadas para votar, una cifra récord que considera a más de 15,6 millones de electores en Chile y cerca de 161 mil en el exterior.

Las autoridades, conscientes del calor, insistieron en ese llamado. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró durante la mañana: “No alcanza a ser todavía el mediodía y ya se siente el calor. Por lo tanto es muy importante, la jornada va a ser calurosa, ojalá puedan votar durante la mañana. Y de todas maneras andar con agua, algún carbohidrato, una gorra, bloqueador, además del carnet y el lápiz azul”.