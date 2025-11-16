Metro, trenes y buses de zonas aisladas serán gratuitos para facilitar el voto

El Gobierno dispuso un plan de transportes para hoy que busca garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho a voto, y que incluye medidas como la gratuidad en servicios de Metro y EFE y un aumento histórico de buses en Santiago.

Tal como ha ocurrido en procesos electorales anteriores, el Metro y EFE serán gratis, así como los principales servicios ferroviarios y todo el transporte subsidiado en zonas rurales.

En el caso de los servicios urbanos de EFE, se incluye el Tren Limache-Puerto en Valparaíso y los servicios de EFE Central y EFE Sur.

Además, tendrá gratuidad un total de 2.695 servicios en zonas aisladas y rurales, tanto los habituales como los especiales dispuestos para la jornada.