Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 21 de febrero de 2026


Metro, trenes y buses de zonas aisladas serán gratuitos para facilitar el voto

El Gobierno dispuso un plan de transportes para hoy que busca garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho a voto, y que incluye medidas como la gratuidad en servicios de Metro y EFE, un aumento histórico de buses en Santiago.

El Gobierno dispuso un plan de transportes para hoy que busca garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho a voto, y que incluye medidas como la gratuidad en servicios de Metro y EFE, un aumento histórico de buses en Santiago.

Elecciones 2025

El Gobierno dispuso un plan de transportes para hoy que busca garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho a voto, y que incluye medidas como la gratuidad en servicios de Metro y EFE y un aumento histórico de buses en Santiago.

Tal como ha ocurrido en procesos electorales anteriores, el Metro y EFE serán gratis, así como los principales servicios ferroviarios y todo el transporte subsidiado en zonas rurales.

En el caso de los servicios urbanos de EFE, se incluye el Tren Limache-Puerto en Valparaíso y los servicios de EFE Central y EFE Sur.

Además, tendrá gratuidad un total de 2.695 servicios en zonas aisladas y rurales, tanto los habituales como los especiales dispuestos para la jornada.

  • Servicios Rurales y Aislados:
    Para las elecciones 2025 se dispondrán 1.696 servicios especiales (terrestres, marítimos y lacustres) gracias a un subsidio de más de 509 millones de pesos. Estos, sumados a los 999 servicios subsidiados habituales, darán un total de 2.695 servicios gratuitos durante la jornada.

  • EFE Valparaíso:
    El servicio Tren Limache-Puerto (que será gratuito) comenzará a operar a las 7:00 AM. Tendrá intervalos de 12 minutos y contará con trenes dobles.

  • Buses urbanos regulados:
    Se dispondrán planes especiales con horarios extendidos. Por ejemplo:
    Buses en Valparaíso: inicio a las 07:00 AM.
    Buses en Concepción: inicio a las 07:30 AM.
    Buses en Temuco: inicio a las 07:30 AM.

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Presidente Boric refuta acusaciones contra funcionarios chilenos y Cancillería cita al embajador de Estados Unidos
post-title
Guillermo Beuchat y desarrollo de la IA: "En el corto plazo va a doler"
post-title
Inicio escolar 2026: autoridades detallan reglas para compra de útiles y uso de uniformes
post-title
Daniela Puentes y proyecto de Sala Cuna Universal: “Está pensado en la productividad, pero deja de lado a las infancias”

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X