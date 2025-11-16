Michelle Bachelet y advertencia por cambio climático: “Negar algo como eso es muy peligroso”

Hasta el Complejo Educacional La Reina llegó este domingo la expresidenta Michelle Bachelet para emitir su voto en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Tras sufragar, llamó a la ciudadanía a participar “con alegría” y a escoger a quien consideren más adecuado para conducir el país en una nueva etapa política.

En su intervención, Bachelet destacó la importancia de que el próximo gobierno pueda “construir sobre lo hecho por administraciones anteriores”, reforzando la necesidad de avanzar en estabilidad institucional, buen desempeño económico y mejores condiciones de vida para las personas.

Consultada sobre candidatos que ponen en duda la existencia del cambio climático, la exmandataria advirtió sobre los riesgos de ese tipo de discursos. Señaló que existe la posibilidad de que autoridades electas “enlodan las instituciones” o gobiernen mediante decretos, lo que a su juicio afecta la democracia.

Frente a las posturas negacionistas, Bachelet fue enfática: “Negar algo como eso es muy peligroso”, apuntó, subrayando que existe “evidencia científicamente clarísima” sobre el fenómeno y llamando a asumirlo con responsabilidad.