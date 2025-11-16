Presidente Gabriel Boric: "Después de las diferencias legítimas que tengamos, vamos a estar juntos siempre"

El Presidente Gabriel Boric tras emitir su voto en Punta Arenas, Región de Magallanes, llamó a la ciudadanía a ejercer su derecho y deber cívico en estas elecciones.

“Están hoy día ejerciendo su derecho y su deber democrático para construir un Chile unido. Estos son los momentos en que más allá de las legítimas diferencias, propias de la democracia, que es bueno que se expresen respetuosamente, pero también nos unimos en pos de un futuro común”, expresó.

El mandatario dijo estar “orgulloso de esta nueva jornada democrática de mi país” e invitó “a toda la ciudadanía a votar, no solo porque sea obligatorio, sino porque es un deber cívico en nuestra democracia y nuestro país se compone de todos y todas”.

“Son ustedes chilenos y chilenas, quienes determinan el futuro de Chile y no importa cuánta plata hay en la billetera, no importa la idea política, hoy todos valemos lo mismo”, recalcó.

El jefe de Estado detalló que “tenemos más de 40 mil mesas a nivel nacional. No tengo ninguna duda de que, como es tradición en nuestra patria, vamos a vivir una jornada electoral ejemplar gracias a la tremenda labor que realiza el Servel y los miles de vocales y apoderados de mesa en cada rincón de Chile”.

Además, dio las gracias al “trabajo de Carabineros, de Bomberos, de las Fuerzas Armadas que están desplegadas en todo nuestro territorio que nos cuidan y resguardan todos los locales de votación. También hay gente de la Guardia Civil, voluntarios, que están participando hoy día”.

Asimismo, agradeció a los “funcionarios y funcionarias de nuestra red de consulados, a la Policía de Investigaciones, que garantizan el voto de las chilenas y chilenos en el extranjero, un largo anhelo que durante el gobierno de la presidenta Bachelet finalmente se consiguió”.

Finalmente, les recordó a las personas “llevar su carnet de identidad o pasaporte, las mesas están habilitadas hasta las 18:00 horas, y que pueden revisar su local de votación y todos los detalles asociados en Servel.cl”.

“Como Presidente de la República me ha tocado recorrer las 16 regiones de nuestro país, desde Cordillera a mar, desde Sur a Norte, y puedo decirles que Chile es hermoso y que tiene un futuro promisorio que depende de nosotros. En días como estos es donde se construye el porvenir”, expresó.